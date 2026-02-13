Destinazione errore: quando l’algoritmo ci manda dall’altra parte del mondo

Un volo per Houston che finisce a Tokyo diventa il simbolo della nostra fiducia cieca nella tecnologia. Tra scanner, app e controlli automatici, scopriamo che l’ultima vera garanzia resta l’attenzione umana.

Fiducia automatica

C’è una fiducia quasi religiosa che accompagna ogni nostro passo quotidiano. Scanner, codici a barre, app, notifiche push: se il sistema dice che è tutto a posto, dev’essere vero. E noi, fiduciosi, passiamo appresso convinti che tutto sia davvaero in ordine e qualcuno, o meglio qualcosa, abbia già controllato per noi.

Poi arriva la storia di Víctor Calderón e l’incantesimo si spezza. Los Angeles. Víctor Calderón deve volare a Houston, prima tappa verso Managua. Un itinerario ordinario, di quelli che il software gestisce in automatico. Solo che, invece di atterrare in Texas dopo tre ore e un quarto, l’uomo si ritrova a Tokyo.

Rimane bloccato in aeroporto. Le valigie, diligenti e precise, sono invece arrivate a Houston. L’unica cosa da fare a quel punto: comprare vestiti puliti, acquistare un biglietto di ritorno per Los Angeles. Arriva in Nicaragua con 48 ore di ritardo e 1.095 dollari in meno sul conto. La compagnia aere lo risarcisce con buoni viaggio per mille dollari.

Il fattore umano

Ma il caso non è chiuso. Perché una domanda, la più importante almeno per noi, resta aperta. Com’è possibile che, nell’era degli algoritmi infallibili, un passeggero salga sull’aereo sbagliato? Ha incontrato decine di scanner e di occhi umani che hanno letto la sua carta d’imbarco. Eppure è finito dall’altra parte del Globo.

Ci siamo abituati a pensare che il software faccia meglio di noi. Più veloce, più preciso, più affidabile. E così abbassiamo la guardia. Non controlliamo il numero del volo. Non ascoltiamo con attenzione l’annuncio. Non chiediamo conferma. Diamo per scontato che il sistema sappia. È lui a doversi accorgere che noi stiamo sbagliando. Ed a doverci correggere.

La verità è meno rassicurante: il fattore umano è ancora centrale. Come ultima linea di difesa. È l’occhio che nota un’incongruenza. È la voce che chiede: “Scusi, questo è davvero il volo per Houston?” La tecnologia aiuta. Le procedure proteggono. Ma nessun algoritmo può sostituire del tutto l’attenzione personale. Siamo ancora noi, l’elemento più forte della macchina.

