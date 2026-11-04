Droni, cyberwar e politici fermi ai moschetti: il futuro bussa in Ciociaria

Dagli hacker che colpiscono le sacche di sangue in Francia ai tre reparti di dronisti presenti in provincia, il divario tra guerra tecnologica e dibattito politico locale. Intanto Nexus, tra Latina e Fiuggi, prova a raccontare il futuro senza parlarsi addosso.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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La cronaca del giorno propone molti spunti gustosi. A partire dal presidente degli Stati Uniti che aveva chiesto agli elettori di votare alle elezioni di Midterm come se sulle schede ci fosse il suo nome. Lo hanno preso in parola. Una disfatta simile non si vedeva dai tempi del post Watergate.

Ma anche dalla Francia arrivano interessanti spunti di riflessione: l’attacco hacker ai frigoriferi con le sacche di sangue per le trasfusioni ci ricorda che qui siamo ancora ai tempi del Garand, del Fal e del Carcano. Cioè pensiamo che la guerra si faccia ancora con i moschetti della I Guerra Mondiale.

Siamo talmente ciechi che in un anno nella provincia di Frosinone ci siamo ritrovati con 3 reparti militari di dronisti: il 42° Cordenons a Sora, il 3° Bondone a Cassino, il 66° Stormo a Frosinone. Ma la nostra politica continua a parlare di cosa mettere nell’aeroporto Moscardini come se non ci fossero avieri, allievi ed istruttori. Gente che non conosce l’oggi e si candida a guidarci verso il domani. Imbarazzante.

Un territorio che si guarda allo specchio

Per fortuna il territorio va avanti per fatti suoi. Come dimostra Nexus: la due giorni che prende il via nelle prossime ore a Latina e poi verrà replicata a Fiuggi. È un salto nel futuro. È l’occasione per conoscere dove stiamo andando e cosa accadrà.

Due giorni di interventi nei quali non ci si parla addosso come fa la Politica: ma gente partita dal territorio che è salita in alto e spiega cosa c’è e cosa vede da lì. Sarà l’occasione per conoscere la mappa nella quale ci muoveremo nel futuro.

Non lo ha organizzato la politica. Ma una cooperativa di giornalisti: quella che edita Ciociaria Oggi e Latina Oggi. Forse un senso, l’informazione, nel sud del Lazio, ancora lo ha.

Senza Ricevuta di Ritorno.