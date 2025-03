Eravamo Di Caprio, Depp e Timberlake intorno ad una bottiglia di Fiuggi

Sei anni fa era al Fallimento. nelle ore scorse Leonardo Di Caprio, Johnny Depp e Justin Timberlake hanno partecipato alla serata per lanciare la nuova vita di Acqua Fiuggi. Nell'olimpo delle acque

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Clicca per ascoltare

Bastava crederci. Crederci fino in fondo. E metterci i soldi per fare le cose per bene: sognando in grande ma restando con i piedi per terra. Capendo di cosa c’era bisogno e pianificando come farlo, stabilendo un percorso e delle date, capendo quanto investire all’inizio ed entro quando cominciare a guadagnarci.

Venerdì 28 febbraio 2025: un’azienda della provincia di Frosinone presenta la sua nuova linea sulla quale ha scommesso. E chiama alla cena di presentazione Leonardo Di Caprio, Johnny Depp e Justin Timberlake. Più altre cinquecento persone in un evento organizzato insieme a Vogue. Nel lussuoso Hangar Bicocca di Milano.

Quell’azienda fino a sei anni fa era alla sezione Fallimentare del tribunale di Frosinone. E solo l’ostinazione di un sindaco ha evitato che finisse data a prezzi di liquidazione. Ha guidato il risanamento e poi trovato le persone giuste.

La sfida mondiale di Fiuggi

L’edicola di Acqua Fiuggi

Quell’azienda si chiama Acqua di Fiuggi ed oggi appartiene a LMDV Capital il fondo della famiglia Del Vecchio (quelli degli occhiali) ed alla società della famiglia Borgomeo (quelli della ceramica Green). E nessun altro.

Appena entrati un anno fa hanno appianato subito i 3,5 milioni di debiti e poi messo 40 milioni per cambiare tutto. In 8 mesi. Bastavano otto mesi e le idee chiare.

Acqua Fiuggi oggi fattura 13 milioni e con i cambiamenti apportati punta a 38,5 milioni entro 3 anni. Per essere chiari: Fiuggi ha lanciato la sfida a Evian, Fiji e Perrier.

È stato fatto un rebranding ed ora si è passati da 5 a 26 proposte con 3 sapori (naturale, frizzante e vivace) su 4 linee di gamma: la Luxury in vetro per la fascia alta, la Premium in bottiglia di plastica ma di lusso, la Heritage nella bottiglia verde di vetro per la grande distribuzione e le farmacie, la Everyday in plastica riciclabile.

Tutto in 8 mesi. Partendo da Fiuggi. Cavalcando una visione. Come bersi un bicchiere d’acqua.

Senza Ricevuta di Ritorno.