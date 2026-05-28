Essegliè, il futuro parla in dialetto: il BRT di Frosinone sceglie l’identità

Il nuovo Bus Rapid Transit di Frosinone prende il nome “Essegliè”, scelto dagli studenti. Un termine popolare e identitario che unisce innovazione e memoria cittadina, trasformando un progetto europeo in un simbolo profondamente frusinate.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Molte volte una sola parola può valere più di un piano di marketing urbano. Ma deve essere quella giusta.

Essegliè: significa eccolo, sta arrivando. È una parola che fa parte del linguaggio comune di Frosinone, identifica la città ed il suo modo di essere: al punto che è l’espressione con cui si caratterizza il carnevale frusinate, quello che rievoca la burla al generale napoleonico Championnet fatto tornare di corsa in città con la scusa di una sommossa popolare per fargli trovare invece una città in festa.

È stata scelta oggi per chiamare il nuovo BRT, il bus su corsia preferenziale che collegherà Frosinone. E’ il paradosso più bello che potesse accadere: il BRT di Frosinone è un sistema di trasporto del futuro che porta un nome del passato. Una mobilità europea che si presenta ai cittadini con una parola che sa di vicoli, di mercato settimanale, di quelle espressioni che i nonni usano e i nipoti devono imparare subito .

La forza degli studenti

L’amministrazione comunale di Frosinone ha avuto un’intuizione semplice e preziosa: invece di scegliere il nome del nuovo sistema di trasporto in una sala riunioni, lo ha affidato agli studenti. Non come esercizio scolastico, ma come atto politico reale: il riconoscimento che l’identità di una città appartiene a chi ci vive più che a chi la governa.

E i ragazzi hanno risposto con Essegliè, Ciová, Dardo Verde, Frugo: nomi che hanno tutti una radice locale, un suono riconoscibile, un carattere che nessuna multinazionale del branding potrebbe comprare.

Frosinone ha una storia lunga e stratificata che spesso fatica a raccontarsi: schiacciata tra la Capitale che assorbe tutto e una narrazione provinciale che tende al lamento piuttosto che all’orgoglio. Questa volta ha scelto diversamente: ha lasciato parlare i suoi ragazzi, e i suoi ragazzi hanno parlato nella lingua del territorio. Essegliè.

Senza Ricevuta di Ritorno.