Genitori si diventa. Per scelta, non per sangue

Essere genitori non è una questione di Dna ma di responsabilità concreta, di presenza. I veri genitori sono coloro che si prendono cura dei bambini, indipendentemente dal DNA. È così dal 2004. E la Corte Costituzionale oggi non ha fatto che ribadirlo

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

C’è una linea sottile ma decisiva che separa il vecchio concetto di genitore da quello che oggi la Corte Costituzionale ha ribadito con forza: essere madre o padre non è una questione biologica, ma di responsabilità concreta . Lo ha ribadito perché dal 2004, con una riforma che ha segnato una svolta silenziosa ma profonda, la genitorialità in Italia non si misura più in DNA, ma in cura, presenza, dovere verso i figli . E oggi quella linea sottile è diventata un solco chiaro, tracciato nero su bianco dalla Consulta.

La sentenza di oggi, destinata a far discutere ma anche – si spera – a far riflettere, conferma un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: chi cresce un bambino, chi lo accompagna nella vita, chi risponde alle sue domande, cura le sue paure, ne sostiene i diritti – quello è il genitore. Punto. E poco conta se si tratti di due donne o due uomini.

La Costituzione dalla parte dei figli

La Corte Costituzionale Foto © Paola Onofri / Imagoeconomica

La Corte ha fatto ciò che spesso alla politica sfugge: ha guardato al superiore interesse del minore, come impone la legge e come suggerisce il buon senso. E ha detto chiaro che la tutela dell’infanzia non può essere subordinata a formule biologiche. Un padre che sparisce dopo il concepimento non può essere considerato più “genitore” di chi si alza ogni mattina per accompagnare un bambino a scuola, asciugare lacrime, insegnare il valore delle regole.

Non è solo una questione di diritti: è una nuova etica civile, un messaggio che rompe con il retaggio arcaico che per decenni ha associato il concetto di genitorialità alla carne, non all’anima.

Questa visione, ormai radicata nella nostra giurisprudenza, ha trovato nuova linfa nella sentenza di oggi. È un passo deciso verso una società più giusta, che riconosce e valorizza le famiglie nella loro complessità reale, non solo nella loro forma legale o genetica.

Oltre il sangue: la cultura della responsabilità

Foto: Emma Bauso / Pexels

È una vittoria per i genitori adottivi, per le famiglie omogenitoriali, per chi ha scelto la via dell’affido, per chi si è assunto la responsabilità di esserci, anche senza un legame di sangue. Ma è soprattutto una vittoria per i bambini, che non devono più essere ostaggi di una burocrazia cieca o di un’idea superata di famiglia.

Ora tocca al legislatore non restare indietro. Perché se la Corte ha tracciato la rotta, le leggi devono seguirla. E tocca al Parlamento farle. Ma non metteteci troppa speranza. Questo, come tanti altri prima, è un Parlamento che non si sporca le mani e lascia che a surrogarlo siano dei magistrati.

Chi cresce un figlio ha il diritto – e il dovere – di essere riconosciuto come genitore. Anche se non ha trasmesso i geni, ha trasmesso qualcosa di più profondo: l’amore responsabile. E questa, oggi, non è più solo una verità etica. È sentenza suprema dello Stato.

Senza Ricevuta di Ritorno.