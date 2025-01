Giorgia e Chiara, campionesse di distrazione: da panettoni e ministre

Due modi intelligenti e letali per non guidare il focus dove non si vuole che punti: e con risultati garantiti se si è bravi come loro

Clicca per ascoltare

Si chiama tecnica della distrazione di massa. In Comunicazione è una delle cose più complesse da fare: infatti vi si ricorre solo nei momenti più disperati perché se fallisce si rischia di restare definitivamente sotto al problema che si voleva oscurare.

Nel giro di 24 ore due donne italiane hanno dato lezione su questo tema. Dimostrando un’abilità di portata internazionale.

Meloni che catalizza

Giorgia Meloni

La prima è stata Giorgia Meloni. Se non lo avesse sollevato lei, il caso dell’avviso di garanzia (che tale non era) nemmeno sarebbe nato: perché la denuncia contro di lei è stata regolarmente trasmessa dalla Procura al Tribunale dei Ministri, il quale avrebbe archiviato la questione. Punto. Allora perché la premier l’ha sbattuta in prima pagina catalizzando il dibattito da giorni?

in questo modo la premier ha spostato tutta l’attenzione sul fantomatico assedio contro di lei, togliendola al tema che rischiava di caratterizzare la giornata politica italiana, che avrebbe dovuta ruotare attorno alla vicenda di Daniela Santanchè. L’agenda comunicativa è stata così completamente stravolta: e della Santanchè ci siamo completamente dimenticati. Imbarazzi per il Governo compresi.

Ferragni che “usa le corna”

Dello stesso livello comunicativo è stata Chiara Ferragni. Nelle ore scorse, con una serie di post su Instagram ha commentato le fresche rivelazioni fatte dal signor Fabrizio Corona a proposito delle sue corna. Confermando così che il signor Fedez, suo marito, le era infedele fin dall’altare.

Dolendosi anche degli altri particolari: il messaggino con cui lui era pronto a scappare dalle nozze se solo l’amante avesse voluto. Ora sappiamo pure che mentre aveva i punti di sutura ancora freschi e lei gli teneva la mano, lui con l’altra mano messaggiava con l’amante.

In questo modo, la notizia del processo per la questione dei panettoni senza regalo annesso è finita in 5 righe e bisognava andarla a cercare.

Con tutto il maschilismo possibile ed ogni rispetto: mai provare ad avere ragione contro una donna.

Senza Ricevuta di Ritorno.