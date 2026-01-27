Gli indifferenti

Un ragazzo a terra, una città che passa oltre. Non è la caduta a fare più male, ma ciò che accade dopo: l’indifferenza, il furto, l’assenza di umanità. Una storia senza alibi e senza ricevuta di ritorno.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

C’è un punto, in questa storia, che fa più male di tutto il resto. Non è solo la caduta, non è solo la notte, non è solo la pioggia sull’asfalto di via Nizza. È il momento dopo.

Quando un ragazzo di 20 anni è a terra, sanguina, respira a fatica. E qualcuno, della sua stessa età, decide di intervenire: ma il problema non è quel ragazzo con il quale si sarebbero potuti incontrare un giorno, perché hanno gli stessi anni, abitano nella stessa città, magari frequentavano gli stessi locali, gli stessi autobus. La stessa età, lo stesso tempo davanti, la stessa fragilità mascherata da invincibilità.

No, il problema non è lui che è a terra e si è fatto male. Il problema è il suo portafogli. Davanti ad un corpo sull’asfalto, i due coetanei scelgono di guardare altrove: di guardare nelle tasche.

Sciacalli

“Sciacalli”, parola antica e precisa. Animali che arrivano dopo, quando pensano che non ci sia più nulla da salvare. Ma qui non siamo nel deserto, siamo in una città illuminata, con telecamere, auto che passano, locali aperti fino all’alba. E soprattutto siamo, o dovremmo essere, tra esseri umani.

La vera domanda non è se Davide Borgione sia scivolato e finito a terra su una strada di Torino per una buca o per la pioggia. Non è nemmeno se ci sia stato un malore.

La domanda è più semplice e più terribile: perché nessuno si è fermato davvero. Si è fermato solo chi voleva rubare.

In questa storia c’è una radiografia morale di una generazione che sa tutto, vede tutto, filma tutto, ma spesso non sente niente. Una generazione che confonde la velocità con l’assenza di responsabilità.

Poi restano i genitori, le parole spezzate, i “ci vediamo domani” che non tornano. Restano gli amici che raccolgono fiori e lacrime online, perché offline è troppo duro. Resta una città che dovrebbe fermarsi un momento. Non per cercare colpe comode, ma per farsi una domanda scomoda: se domani fosse toccato a noi, a nostro figlio, a un nostro amico, chi si sarebbe fermato davvero?

Senza Ricevuta di Ritorno.