Gratta gratta, non è tutto un magna magna

Abituati a scaricare ogni colpa sulla politica e la sua scarsa propensione all'onestà scopriamo poi che ci sono anche quelli che mettono la mano nella propria tasca per il bene della comunità

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Il campionario è vasto. Proviamo a sfogliarlo: “È tutto un magna magna”, “I politici sono tutti uguali”, “Una volta eletti si fanno i fatti loro”e potremmo continuare per tutta la sera. La realtà è un’altra. Ed è che le idee camminano sulle gambe degli uomini: se sono onesti le portano nel posto giusto dove possono diventare azione per migliorare la vita della gente. E soprattutto ci portano tutto, senza inguattare niente.

I politici sono uomini e come tutti gli uomini sono fallibili, soggetti a tentazioni, commettono errori.

Frame dal film “La lapidazione di Soraya M.” Regia: Cyrus Nowrasteh 2008

Un giorno, più o meno dalle parti dove in queste ore si scannano, bombardano, rapiscono, torturano, un tizio si trovò a passare davanti ad una prostituta. La stavano uccidendo a sassate perché dicevano che rovinava le famiglie. Strano: in genere anche quelle mediamente abili godono di una certa posizione.

Il Tizio fece notare ai lapidatori che era opportuno ripassarsi i conti: ma se si sentivano sicuri di non avere mai fatto cappellate allora che lanciassero. Sappiamo com’è finita: la signora andò via e cambiò mestiere dal momento che in quello tanto antico non aveva successo.

La teoria del magna magna

Sulla propensione a rubare, tutta della politica, prima di dire che è tutto un magna magna, un’esamino di coscienza va fatto. E comunque esca, la frase sono tutti uguali va rimossa.

Soprattutto ora che ad Isola del Cantone, centro dell’alta valle Scrivia in Liguria, alle spalle di Genova, che conta meno di 1.400 abitanti il sindaco e tutti i consiglieri si sono tassati per aprire il doposcuola e garantire un servizio pomeridiano gratuito per alunni e famiglie, dalle 13.30 alle 17.

In Ciociaria ci pagavano borse di studio e viaggi agli anziani. La realtà è che le idee e l’onestà camminano sulle gambe degli uomini.

Senza Ricevuta di Ritorno.