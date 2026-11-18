Domani esce Grand Theft Auto VI. Nel Regno Unito, secondo BrightHR, i dipendenti hanno prenotato circa 83mila giorni di ferie per giocare, con un costo per le aziende di quasi 12,4 milioni di sterline

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Clicca per ascoltare

Ottantatremila giorni di ferie, prenotati per un videogioco, con la cura con cui si organizza un matrimonio. Anzi di più: secondo BrightHR il 5% dei dipendenti britannici indica l’uscita di Grand Theft Auto VI, o se preferite GTA6, in programma domani, come motivo di assenza, e lo fa più spesso di quanti scelgano le nozze, la laurea o una gita fuori porta.

La rilevazione riguarda le assenze di oltre 1,2 milioni di dipendenti in più di 70mila aziende del Regno Unito. Per il 19 novembre la piattaforma stima circa 3,14 milioni di sterline di permessi, mentre tra fine novembre e dicembre le ferie prenotate per giocare sono circa 83mila giorni: un costo di quasi 12,4 milioni per i datori di lavoro. Il primo pensiero è positivo.

Una passione che arriva a farti chiedere un giorno di ferie è piena e totalizzante, quindi vera. E se è per un passatempo, meglio ancora.

Poi viene da riflettere. La cifra è britannica, ma la domanda è nostra. Per un grande principio, per difendere qualcosa in cui si crede, per chiedere che questo Paese cambi, le ferie non le prende quasi nessuno. Al massimo un like. Il giorno di ferie è la moneta con cui si misura quanto una cosa conta davvero, e i principi non incassano.

Per un mondo finto, giorni veri. Per quello vero, un pollice in su.

Senza Ricevuta di Ritorno.