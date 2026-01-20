Hernica Saxa, la finale che conta più del titolo

Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli entrano tra le dieci finaliste per Capitale italiana della Cultura 2028: non un colpo di fortuna, ma il risultato di un metodo condiviso che ha trasformato la storia in progetto e il territorio in visione comune.

Non è più una sorpresa. È la prova che qualcosa, nel cuore della Ciociaria, ha smesso di muoversi per inerzia e ha cominciato a camminare con una direzione. Hernica Saxa, il progetto che mette insieme le 4 città fortificate di Anagni – Altri – Ferentino e Veroli per diventare Capitale italiana della Cultura è da oggi tra i 10 progetti finalisti. E non è arrivato lì per caso. (Leggi qui: Capitale italiana della Cultura 2028: Hernica Saxa è in finale).

Ci è arrivato perché ha fatto una cosa che in Italia riesce a pochi: ha messo insieme più città senza che nessuna provasse a mettersi davanti alle altre.

Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli hanno capito una verità semplice e scomoda: da sole sono bellissime, insieme sono credibili. E la credibilità, quando si parla di cultura come politica pubblica, conta più delle cartoline e delle citazioni latine.

Qui non c’è la nostalgia da borghi-cartapesta né l’ansia da evento spot. C’è una narrazione lunga, stratificata, che parte dalle pietre poligonali e arriva al museo virtuale senza perdere il filo.

La vera notizia non è la finale: è il metodo. È l’idea che la cultura non sia un assessore illuminato o una rassegna estiva ben riuscita ma un’infrastruttura: come una strada, come una rete, come un patto.

Hernica Saxa ha messo nero su bianco che il patrimonio non è un fardello da manutenere, ma un capitale da far fruttare. Senza svenderlo, senza museificarlo.

Ora arrivano le audizioni, il tempo dei minuti contati, delle slide, delle domande secche. Bene. Ma il punto è un altro: comunque vada, queste città hanno già vinto una partita che spesso si perde prima di iniziare, quella dell’identità condivisa. Hanno dimostrato che la Ciociaria non è periferia rassegnata ma territorio che sa pensarsi.

