Hernica Saxa, quando il territorio diventa testimonial di se stesso

Non solo un’alleanza tra Comuni, ma un’identità che prende parola: con Jago, Vittorio Macioce e gli studenti, Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli scelgono di farsi raccontare dal territorio. È la sostanza, non lo stile, a fare la differenza.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Clicca per ascoltare.

C’è un momento mai tentato prima, nel progetto Hernica Saxa che ha messo insieme le città di Anagni – Alatri – Ferentino e Veroli per centrare il titolo di Capitale Italiana della Cultura. Non è l’alleanza tra le quattro città: quella già l’aveva fatta qualche anno fa Roccasecca coinvolgendo una trentina di realtà del comprensorio.

Il passo in avanti sta nel fatto di avere chiamato il territorio a fare da testimonial al territorio. È un territorio che sceglie di raccontarsi con la propria voce. E, soprattutto, di far parlare i suoi uomini e le sue donne di Cultura per dire chi è.

(© AG IchnusaPapers)

Non è una differenza di stile. È una differenza di sostanza. Quando a presentare un progetto non sono soltanto i sindaci o i dirigenti, ma uno scultore come Jago che discute con Michelangelo, un giornalista di fama nazionale come Vittorio Macioce, studenti che incarnano la tradizione gastronomica e la sua evoluzione contemporanea, il messaggio cambia.

Non è più una candidatura amministrativa. È un’identità che si mette in scena. Il territorio non si limita a descrivere i propri monumenti. Fa parlare chi quei monumenti li interpreta, li trasforma, li racconta al mondo. È una scelta intelligente: non dire “siamo belli”, ma dimostrare che da queste pietre sono nati talenti capaci di stare nel circuito internazionale.

C’è un elemento potente in tutto questo. Non solo trasformare le mura in ponti. Ma anche invertire la nostra naturale tendenza a parlare male di noi stessi.

È il progetto per costruire un presente diverso. Perché una Capitale della Cultura non è solo un luogo con un passato importante. È un luogo che sa raccontarsi al presente.

Senza Ricevuta di Ritorno.