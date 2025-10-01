I piloti non muoiono mai…

Il sogno di Lorenzo, la cometa presa per la coda e cavalcata: verso le stellette sulla divisa e l'aquilotto da pilota sul petto. Un sogno ora diventato per sempre

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Clicca per ascoltare

Non bisogna avere paura di inseguire i sogni. Anche se portano lontano, nemmeno se sono pericolosi: i sogni sono la strada verso il mondo nel quale stiamo bene, tra le stelle dove possiamo volare.

Un astronauta che attraversa lo spazio, un ingegnere che progetta gli spazi, un cuoco che crea nuovi sapori, un ballerino che volteggia nell’aria: non sarebbero mai arrivati lì se non avessero dato retta ad un sogno, se non lo avessero inseguito con tutte le loro forze, se in maniera testarda non avessero cercato di raggiungere la cometa e prenderla per la coda, saltargli addosso.

Il sogno di Lorenzo

Il comandante del 70/mo Stormo di Latina, il colonnello Simone Mettini e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli (ANSA)

Lorenzo aveva un sogno: voleva fare il pilota. E lui su quella cometa era riuscito a salire. Il diploma, il concorso in accademia, l’ammissione al corso Grifo VI. Ed ora il primo brevetto militare: a Latina che sta a due passi dalla casa di famiglia a Serrone, dove papà Natale era stato sindaco 5 anni ed a lungo assessore e consigliere.

I sogni durano una notte: all’alba si spezzano. Lorenzo invece ha sognato a lungo, volando sempre più in alto ed arrivando ad un passo dalle stellette sulla divisa e l’aquilotto dei piloti sul petto.

Si è spezzato dannatamente presto quel sogno: a 20 anni, mentre si addestrava in volo con il suo comandante. (Leggi qui).

Il sogno infinito

La realtà è che noi mortali la vediamo così. I piloti sono una categoria a parte: non muoiono, continuano a volare. In un’altra dimensione. E lì adesso, in quella dimensione, Lorenzo è atterrato, con la sua divisa da pilota addosso, le stellette e le ali, insieme al suo istruttore.

Saranno allegramente al Circolo Ufficiali a commentare, con i grandi assi di tutti i tempi, con i vecchi piloti di sempre, civili e militari, eroi di guerra ed in tempo di pace.

Per sempre su quella cometa: perché certi sogni non finiscono mai.

Senza Ricevuta di Ritorno.