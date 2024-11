I sogni di carta straccia dietro i quali nessuno vuole guardare

Il dramma della top model Elle Macpherson: bellissima, pagatissima, invidiatissima. Cioè tutto ciò che gli altri volevano vedere. Per poter invidiare. Senza guardare cosa accadeva dietro l'apparenza

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Bellissima Elle, straordinariamente perfetta nelle sue forme femminili, tanto da essere soprannominata The Body, il corpo. Che lei indossava con eleganza, sfilando in maniera sinuosa ed eterea come nessuna altra: a suo agio sotto i riflettori ed i lampi dei flash pronti ad immortalare ogni suo passo.

Aveva tutto Elle Macpherson, top model di una stagione rimasta nella memoria soprattutto grazie a lei.

Aveva tutto. La bellezza, la grazia, i soldi, un compagno di successo in un mondo altrettanto difficile come quello della finanza. E poi un figlio, una casa bellissima, un avvenire.

Elle Macpherson in una sfilata per Virgin (Eva Rinaldi)

Ma oltre l’apparenza si nascondono verità differenti, scomode: sofferenze che non vogliamo osservare. Perché dopotutto vogliamo quella perfezione per poterla invidiare. Per poter bramare un mondo che non abbiamo e che desideriamo.

Ci costruiamo l’illusione che esista lo collochiamo dietro a quello strato di trucco, di lustrini e di successo che vediamo in passerella. Accecati da ciò che vorremmo, che non esiste, che immaginiamo negli altri, non abbiamo visto il dramma di Elle: straordinaria donna dalla bellezza mozzafiato e dal successo pagato decine di migliaia di euro per 3 minuti di sfilata.

Aveva tanti drammi Elle: sola, un compagno spesso malato, un bimbo da crescere ed i soldi che alla fine sono pezzi di carta. Un abisso nel quale lentamente affogava. Ha pensato di aggrapparsi alla vodka: metteva tutto in ordine, lasciava tutto preparato e quando nessuno la vedeva si ubriacava fino a svenire.

Perché nessuno voleva guardare, tutti preferivano ammirare l’apparenza per poter sognare. E così Elle e rimasta con il suo incubo.

Oggi lo può raccontare, lo fa con il libro appena dato alle stampe. È uscita da quell’abisso. Tante e tanti altri no. Perché come lei sono rimasti soli, dietro a quella cortina di luci e di apparenza. Che è nulla.

Senza Ricevuta di Ritorno.