Il blu sopra il bianco

Sette automobilisti parcheggiano sulle strisce bianche, tornano e le trovano blu, con trenta euro di multa sul parabrezza. Atac si scusa e annulla, ma il nodo è l'abito mentale di uno Stato in agguato.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Il blu era così fresco da brillare e in qualche tratto, sotto la vernice, l’asfalto mostrava ancora le sue strisce bianche. Su quel blu, nerlle ore scorse, in via del Circo Massimo, lato Aventino, a Roma, c’erano sette multe da trenta euro ciascuna.

Tra i multati c’è un manager di una catena di strutture ricettive. Alle 6 del mattino, come gli altri, aveva lasciato l’auto su uno spazio delimitato dalle strisce bianche, quindi su un’area che non era a pagamento. Tornato verso le 16, ha trovato l’auto ancora al suo posto ma circondata da strisce blu. E sul parabrezza un verbale. Come gli altri sei automobilisti.

Atac si è scusata e ha annullato le sanzioni, parlando di «errore umano». La prassi che l’azienda stessa descrive prevede avvisi sui parabrezza e segnaletica nelle 48 ore prima della verniciatura. Poi le strisce senza rimuovere le auto, poi altre 48 ore senza controlli né multe. Qui, ammette Atac, le regole non sono state rispettate.

Il vero errore

Ma l’errore che sconcerta di più è un altro: quello di chi è passato a multare. Il bianco al mattino c’era, e chi ha elevato quelle sanzioni lavorava in quella zona. A meno di volerci dire che fosse il suo primo giorno di servizio.

È l’atteggiamento a urtare: come se lo Stato si appostasse dietro un muretto per cogliere il cittadino in fallo. Quel cittadino, con le tasse, alimenta la macchina pubblica, e con il voto può pretendere una Repubblica corretta con lui, quanto lei reclama correttezza da lui.

Le scuse sono arrivate e le multe saltano. Restano l’abito mentale e quel blu steso sopra il bianco.

Senza Ricevuta di Ritorno.