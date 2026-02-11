Il bronzo, il tradimento e quella medaglia chiamata perdono

A Cortina Sturla Holm Lægreid conquista il podio e confessa un tradimento in diretta. Una storia che unisce Norvegia e Italia: perché il cuore batte ovunque allo stesso modo e la vera medaglia resta il perdono.

C’è chi sale sul podio e parla di tecnica, vento, sciolina. E poi c’è Sturla Holm Lægreid, che a Cortina ha preso un bronzo e lo ha trasformato in un confessionale in mondovisione. Non un’analisi della gara, ma un’analisi del cuore. Con le lacrime vere, quelle che non si allenano.

Ha detto di aver incontrato “l’amore della sua vita”. Ha detto di averla tradita. Ed ha detto di averlo confessato solo una settimana fa. E che è stata la settimana peggiore della sua vita. Difficile immaginare un podio più scomodo di quello.

Sturla Holm Lægreid (Foto © Sandro Halank)

Il biathlon è uno sport di precisione: 20 colpi, 19 a segno. Un errore solo al poligono. Ma nella vita, a volte, basta un colpo fuori bersaglio per cambiare tutto. E quel bronzo, improvvisamente, pesa più di un oro.

In Norvegia la confessione ha fatto rumore. La ex compagna ha risposto con poche parole, lucidissime: è difficile perdonare, anche dopo una dichiarazione d’amore davanti al pianeta intero. Il romanticismo in diretta non cancella il dolore in privato.

Il cuore batte allo stesso modo… il perdono?

Il cuore batte a tutte le latitudini. Batte tra i fiordi e tra le Dolomiti, nei villaggi nordici e nei nostri condomini di periferia. Non guarda il colore della pelle, non distingue tra protestanti o cattolici, non conosce confini. Tradisce, si pente, spera, soffre. Ovunque allo stesso modo.

La differenza, semmai, è che noi abbiamo Maria De Filippi. Abbiamo C’è posta per te, dove le confessioni si fanno seduti davanti ad una busta gigante, con il pubblico che trattiene il fiato e la telecamera che indugia sulle mani che tremano. In Italia, una storia così avrebbe avuto una scenografia, una musica in sottofondo, un “vuoi aprire la busta?” sospeso nell’aria.

La vera medaglia non è d’oro ma è il perdono: parola antica, deriva da super dono, un dono più grande di ogni cosa, riaprendo il proprio cuore in cambio di nulla, se non la scommessa di potersi fidare di nuovo. Per questo occorre amore per concederlo.

