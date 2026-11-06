Il caccia, l’email e quelli che venivano mandati a Fiano

Una email basta a far alzare in volo i caccia sui cieli d’Europa. L’allarme bomba è l’arma più economica contro i trasporti. Per realizzarla hanno dovuto studiare i nostri punti deboli. Invece, noi le Intelligence le mandavamo a spiare gli scambi di cantucci degli ex Premier nei parcheggi di Fiano

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Sul finestrino di un aereo di linea compare l’ala di un caccia. A bordo nessuno sa nulla. E’ accaduto che da qualche parte, qualcuno ha scritto una email.

È accaduto in questi giorni nei cieli d’Europa: un solo allarme il 1 novembre, sette bersagli il 2, venticinque il giorno 5, poi un’altra ondata oggi. Dei venticinque di ieri, tre aerei sono stati deviati, una decina scortati dai caccia, altri solo controllati a terra.

Chi invia i messaggi spende pochissimo: servono un account e una buona schermatura, anche se per un attacco di queste dimensioni chi indaga sospetta mezzi e competenze superiori. Chi li riceve non può permettersi di dubitare: la prudenza è obbligata, e costa. Standard comuni per graduare la risposta, per ora, non esistono.

Chi attacca spende pochissimo e chi si difende paga il conto: in questa asimmetria sta la forza di questi attacchi. Il bersaglio vero è la paura per i passeggeri.

È uno dei nuovi volti della guerra del Terzo Millennio: quella che pensavamo di combattere con l’artiglieria e la fanteria e che invece si combatte scongelando a distanza i frigoriferi, spegnendo le centrali, stordendo le centraline.

È evidente che in alcune parti del mondo, le intelligenze non sono state usate per spiare gli ex premier che consegnavano cantuccini, nei parcheggi dell’Autogrill a Fiano. Le hanno usate per individuare i punti deboli e girare le informazioni necessarie per colpire in maniera chirurgica.

E questo da la dimensione della distanza tra noi e gli altri.

Senza Ricevuta di Ritorno.