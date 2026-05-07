Il disegno di una bambina che vale più di una carriera: la scelta di Natalie

Un foglio scarabocchiato dalla figlia le mostra una verità che vent’anni di carriera avevano nascosto. Così Natalie, volto della BBC Sport, lascia il lavoro della vita e sceglie di rimettere ordine alle priorità.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Un disegno può essere più prezioso di vent’anni di carriera. Non lo ha tracciato Picasso né Mirò: lo ha fatto Soraya, figlia piccola di Natalie, collega della testata sportiva della BBC.

Quel disegno rappresenta sua madre sdraiata sul divano, intenta a lavorare al telefono. Non è una critica — è la fotografia di una delle tante scene di vita quotidiana. Ma a volte le immagini fanno più male delle critiche, proprio perché non giudicano. Mostrano soltanto come stanno le cose.

Natalie ha visto quel disegno De ha lasciato il lavoro che aveva sognato per tutta la vita. In due settimane. Dopo quattro Mondiali di calcio, quattro Olimpiadi, vent’anni di carriera costruita con dedizione e talento genuini. Non è una resa — è una scelta. E la differenza, in certi momenti della vita, è tutto.

La più importante tra le meno importanti

Natalie durante il suo lavoro

La frase che ha scritto sui social merita di essere approfondita: «il nostro lavoro è la cosa più importante tra le meno importanti». È una di quelle sintesi che sembrano semplici e invece richiedono decenni per essere capite davvero. Richiedono che qualcuno — una bambina con una matita in mano — ti mostri quello che non riesci a vedere da sola perché sei troppo impegnata a essere brava in quello che fai.

È la trappola che il lavoro sa costruire meglio di qualunque altra cosa: fa credere che la dedizione sia una virtù quando è spesso solo una dipendenza. C’è un confine, diverso per ciascuno di noi: diverso per ciascuna persona; non è una linea che si può calcolare e difficilmente si può prevedere. Ci si arriva e basta e quando ci si sta di fronte si deve decidere.

Natalie ha capito ed ha rinunciato. Grazie a un disegno su un foglio di carta ha compreso che era arrivata dove voleva. E da adesso valeva di più altro: proseguire avrebbe significato sbagliare calcolo per il resto della vita.

Ed è un passo che ciascuno di noi deve fare da solo, con la sua coscienza, arrivando a capire quando è il momento di cambiare strada.

Senza Ricevuta di Ritorno.