Il frigorifero come arma del futuro

Centinaia di supermercati francesi buttano cibo per milioni di euro dopo un attacco ai frigoriferi. Insieme alle auto cinesi in Norvegia, dimostra quanto siamo indietro e quanto poco ne siamo consapevoli.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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A far scongelare il cibo di centinaia di supermercati francesi non è stato un guasto. Secondo Bfmtv, gli hacker sono riusciti ad azionare a distanza lo scongelamento dei sistemi di refrigerazione, e le catene hanno dovuto buttare cibo fresco e surgelato per milioni di euro. Dominique Schelcher, direttore esecutivo di Coopérative U, parla di un attacco «senza precedenti». La Procura di Parigi ha aperto un’indagine e nel mirino, secondo fonti informate, ci sono i sistemi di controllo di una società danese.

È la dimostrazione di quanto siamo indietro e di quanto non ne siamo consapevoli. La conferma viene da un’altra notizia, rivelata dal quotidiano norvegese Dagens Næringsliv: durante un’esercitazione da 5.000 soldati dell’Heimevernet, alcuni militari hanno scoperto che le auto elettriche cinesi noleggiate dalle forze armate avevano registrato video di chi saliva e scendeva, dei percorsi e perfino dei codici digitati ai cancelli militari.

Non abbiamo la percezione di essere ormai costantemente controllati, catalogati, infilati in un modo o nell’altro dentro un algoritmo che, con le azioni giuste, può suggerirci di fare quello che vogliono altri. Farci comprare un particolare tipo di borsa, scegliere un certo tipo di scarpe, approfittare di uno sconto che in realtà non c’è. Anche accendere un frigorifero, portarlo a 50 gradi e lasciare senza alimenti freschi centinaia di negozi.

Pensavamo che gli altri fossero dei sottosviluppati. Loro ce lo lasciavano credere e intanto ci passavano davanti.

Di questo passo non serviranno più né bombe né missili: basterà controllare il software che gestisce il frigo. Nel vero senso del termine.

Senza Ricevuta di Ritorno.