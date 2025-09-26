Il Gran Premio della tenerezza

Sette titoli mondiali e velocità da brivido, ma il Campione si ferma per l’amico più fedele: il bulldog Roscoe. In un mondo di cavalli vapore, donne e sponsor miliardari, Lewis ricorda che la Formula 1 vive anche di sentimenti.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Non è solo velocità, non sono solo milioni di sponsor dietro ad ogni curva: l’asfalto della Formula 1 si stringe in un attimo, il semaforo diventa verde, il piede pigia sul gas e quella strada larghissima diventa la cruna di un ago nella quale devi essere abile ad infilarci la tua monoposto prima di chiunque altro.

Adrenalina pura, passione infinita, la sfida alla meccanica e la ricerca di andare oltre i limiti di se stessi: sono tanti i campioni diventati eterni dopo una staccata, Gilles Villeneuve è volato via sul circuito di Zolder, Ayrton Senna ha fatto lo stesso al Tamburello di Imola San Marino, raggiungendo Alberto Ascari che a Monza si fermò per sempre nella stessa curva in cui era uscito l’anno prima guidando una Lancia.

L’elenco degli immortali è lungo. Si vive in bilico su un filo nel quale i confini non sono vita o morte ma successo ed eternità. Per questo tutto corre veloce: soldi, donne bellissime, motori fuoriserie…

Il cuore sotto il casco

Roscoe, il cane di Lewis Hamilton

Ma sotto la tuta ed il casco c’è il cuore di un uomo. Capace di scendere da un bolide come quelli che ti hanno reso campione del mondo 7 volte per andare in ospedale a salutare un amico particolare: un amico a 4 zampe. Lewis Hamilton ha rinunciato alle prove per stare vicino a Roscoe, suo inseparabile compagno, presenza fissa nel paddock, protagonista di meme e sorrisi, mascotte non ufficiale della F1.

Vive ore complicate ed il campione inglese sceglie di fermarsi per stare vicino a lui. Quello che può darti un cane lo capisce solo chi ci vive accanto, ci dorme assieme, condivide la giornata come uno di famiglia. Dolore puro, quello dell’uomo da mille all’ora. E il paddock, abituato a tempi scanditi da giri veloci e telemetrie, si scopre improvvisamente rallentato dal battito di un cuore.