Il mondo che non fa notizia, ma tiene tutto in piedi

Un gesto silenzioso di una classe di studenti racconta un’Italia diversa da quella dei telegiornali: solidale, concreta, capace di non lasciare indietro nessuno. È il Paese reale, quello che fa la cosa giusta senza chiedersi se conviene.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Il mondo non è soltanto quello che vedete nelle immagini dei telegiornali. Quella è la parte di mondo che esce dalla normalità: per questo fa notizia ed approda al telegiornale. Se capite questo, scoprite che il mondo è quello che non approda in tv e nemmeno sui social. Ed è un mondo che fa la cosa giusta, quando serve, senza domandarsi se conviene.

Come nel caso della classe del Cerletti di Conegliano: un ragazzo rischia di restare a terra, escluso dalla gita scolastica perché la famiglia non ce la fa. E i compagni, senza riunioni né proclami, mettono insieme i soldi. Fine.

È un gesto piccolo solo per chi ha smesso di guardare bene. Perché dentro c’è un’idea potente: nessuno resta indietro. È la stessa idea che tiene in piedi questo Paese da decenni. È l’Italia dove se ti ammali non ti chiedono la carta di credito, dove entri in un Pronto Soccorso e vieni curato anche se non puoi pagare, a prescindere da quanto sia complessa la prestazione.

La lezione che cambia il mondo

È questo il mondo che ci circonda, anche se spesso fingiamo di non vederlo. Il resto – l’egoismo, l’indifferenza, il “non è un problema mio” – non è la regola, è l’eccezione. Solo che fa più rumore.

Quei ragazzi hanno rinunciato a una pizza, a una serata, a qualche euro di paghetta. Non per eroismo, ma per normalità. Perché a sedici, diciassette anni avevano già capito una cosa semplice: la comunità non è una parola, è un comportamento.

E qui la scuola fa la differenza. Non solo per ciò che insegna, ma per come educa.

Quel compagno che si commuove davanti a una busta chiusa è la misura di quanto valga ancora la pena di stare insieme. È la prova che il futuro non è perso, come ci raccontiamo per abitudine.

L’Italia è anche questo. Molto più spesso di quanto siamo disposti ad ammettere.

Senza Ricevuta di Ritorno.