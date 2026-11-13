Il museo dei motori e lo stile Agnelli che non c’è più

Stellantis ha sottoscritto un preliminare per vendere l’ex Maserati di Grugliasco alla svizzera Yes-Eu, che vi produrrà bus elettrici. Exor, holding degli Agnelli-Elkann, cede Iveco a Tata Motors, dopo l’accordo di luglio. La morale è che l'Automotive è roba da museo

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Lo stabilimento ex Maserati di Grugliasco, voluto da quel genio irripetibile di Sergio Marchionne ed intitolato all’Avvocato, era finito su Immobiliare.it insieme alla Palazzina Uffici di Piedimonte San Germano. Prezzo per Grugliasco 20 milioni. (Leggi qui: Stellantis, la vendita non è più riservata).

Cinque anni dopo, per Cassino ci sono voci concrete di trasformarlo in studentato. Per la ex Maserati invece un compratore c’è: produrrà bus elettrici: Grugliasco potrebbe ripartire dal 2028 con la svizzera Yes-Eu, fino a 150 addetti, dopo cinque anni di proposte evaporate.

Ma a proposito di bus, la Exor degli Agnelli-Elkann, che ne ha il 27% del capitale e oltre il 43% dei voti, nei mesi scorsi ha venduto la Iveco: i mezzi civili come i bus vanno agli indiani di Tata Motors per 3,8 miliardi, quelli militari a Leonardo per 1,7.

Le infrastrutture c’erano, le competenze pure: i compratori, prima o poi, sono arrivati. Perché non potevamo continuare noi?

L’automotive al museo

La risposta è amara. Gli eredi di Giovanni Agnelli hanno deciso di mandare i motori al museo e di occuparsi di finanza: comprensibile, meno pensieri, soldi più facili e rapidi. Se così fosse, non sarebbe la fine di un modello, ma di una filosofia. Agnelli la aveva.

Quando l’allora abate di Montecassino, dom Bernardo D’Onorio, gli piombò in casa dopo sette ore di auto nella notte, introdotto dall’ex allievo di Montecassino Franzo Grande Stevens, l’Avvocato sentì cosa lo stabilimento di Piedimonte San Germano aveva creato in termini sociali e cambiò idea. Quello stabilimento non venne chiuso.

Allora serviva una notte in auto. E ci fu qualcuno che la fece. Oggi è bastato un annuncio su Immobiliare.it. E nessuno ha fatto niente.

Senza Ricevuta di Ritorno.