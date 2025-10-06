Il Pd parla di Gaza, gli elettori delle Marche e della Calabria parlano di lavoro

Il fronte progressista perde dove dovrebbe essere più forte. Mentre i dirigenti guardano ai temi globali, gli elettori chiedono risposte locali. E, non trovandole, si allontanano in silenzio. Come dimostra il risultato elettorale in Calabria

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

La piazza piena di bandiere rosse e pugni chiusi, le urne vuote di voti per il fronte progressista. Dopo le Marche due settimane fa ora è la Calabria ad emettere il suo verdetto. Netto. Senza appello.

Talmente nitido da apparire quasi elementare. Il Partito Democratico ed il polo Progressista non hanno ancora capito che Gaza sta in Palestina ed è distante anni luce dal dramma delle fabbriche chiuse nelle Marche, da uno sviluppo che in Calabria non si vede nemmeno con il telescopio .

Roberto Occhiuto (Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

È proprio questo ad avere scavato il fossato nel quale il mondo Progressista è finito. Non ha messo in campo una sola proposta legata al territorio: tanto nelle Marche quanto in Calabria.

Salire sul palco e parlare di Gaza non dimostra una visione internazionale ed ampia sui diritti nel mondo: agli elettori ha dimostrato la totale assenza di un progetto per il loro futuro e quello dei loro figli.

Cosa ha detto il voto in Calabria

Un tempo, la forza dei Partiti, era il loro radicamento sui territori. E le migliori figure dei territori venivano selezionate e fatte crescere per salire ai livelli Provinciale, Regionale e Nazionale. Oggi, tutto questo è stato cancellato: i candidati si scelgono a livello centrale, si vota il simbolo, tutto passa sulle teste di tutti. La risposta delle Marche e della Calabria dice che non funziona più.

La manifestazione ProPal di Roma (Foto © ANSA)

Allo stesso modo in cui lo dicono le piazze che in Italia si sono riempite per dire basta al genocidio in corso a Gaza. A manifestare non c’erano centro sociali e residuati di un Comunismo che non esiste più: c’erano studenti, pensionati, padri di famiglia, che non si sono bevuti i raccontini visti in tv. Ma hanno ragionato con la testa loro : dicendo basta a quel massacro di innocenti.

Ragionando con la testa loro. Come hanno fatto gli elettori nelle Marche ed in Calabria.

Senza Ricevuta di Ritorno.