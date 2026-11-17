La vera notizia non è che la Regione Lazio avvia l’iter per un nuovo edificio dell’ospedale Spaziani di Frosinone, al posto delle palazzine L e M. È invece il superamento degli errori del passato. Ed una nuova visione di Sanità pubblicata sul Bollettino Ufficiale

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Clicca qui per ascoltare

Due palazzine della Asl, di fronte all’ospedale Spaziani, al di là della strada, verranno buttate giù ed al loro posto nascerà un edificio da 6.500 metri quadrati, unito all’ospedale da un ponte coperto trasparente. Ma il ponte più lungo è un altro: quello tra l’ospedale pensato per un mondo rivelatosi sbagliato e la sanità reale. (Leggi qui: Via allo Spaziani bis: 18,5 milioni per raddoppiare l’ospedale di Frosinone).

L’avvio dell’iter lo ha annunciato oggi il governatore Francesco Rocca. Ufficialmente serve per essere pronti in caso di pandemia. La verità è un’altra: Lo Spaziani fu concepito per la Frosinone della seconda metà Anni 90: più piccolo e adatto alle vere esigenze.

La palazzina in giallo verrà abbattuta ed al suo posto nascerà lo Spaziani bis

Poi però vennero i provvedimenti che chiusero gli ospedali di Pontecorvo, Atina, Isola del Liri, Arpino e, soprattutto, Anagni, Ferentino, Ceprano e Ceccano. Le utenze degli ultimi 4 si riversarono su Frosinone, pensato molto più piccolo del vecchio Umberto I. Lo Spaziani è nato efficiente ma improvvisamente piccolo. Il nuovo edificio mette riparo a quell’errore.

Dentro ci saranno un nuovo Cup, laboratori, trenta stanze con 56 letti che in emergenza salgono a 103.

La capacità che conta è guardare oltre, come fa il piano pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale della Regione: 1.459 posti letto previsti per il 2026-2028, contro i 1.165 del 2025.

La notizia vera non è il cantiere: è che qualcuno ha smesso di progettare per il passato. Un’ala nuova si costruisce in anni. Per pensarla bastava guardare più in là, e stavolta lo si è fatto.

Senza Ricevuta di Ritorno.