Il professore diciannovenne che cambia il finale del 2025

Dalla Sicilia al Nord, a 19 anni dietro la cattedra e già proiettato all’università: una storia che ribalta i luoghi comuni su giovani, scuola e responsabilità. Un segnale forte per il 2026 che verrà.

Con la stessa curiosità di chi si arrampica alla staccionata per guardare cosa c’è oltre: se il 2026 nasce con questi auspici significa che sarà un anno di importanti cambiamenti.

Perché l’ultima notizia del 2025 è di quelle che in un colpo solo cancellano la lavagna: dei tanti luoghi comuni e delle banali convinzioni di cui ci siamo nutriti per l’intero anno.

La storia è quella di un ragazzo che a luglio si è diplomato alle scuole superiori e ad ottobre era di nuovo a scuola: ma dietro alla cattedra, a fare da insegnante di ruolo, all’età di 19 anni. Ma non è tutto. (Leggi qui).

Per occupare quel posto si è fatto 1400 chilometri: ed una volta attraversata l’Italia dalla sua Sicilia alla provincia di Vicenza non si è ammalato, ha preso casa e va regolarmente al lavoro tutte le mattine in base agli orari.

Se ancora non vi basta: non si è accoccolato dentro la sua nuova confort zone ma il professore si 19 anni si è iscritto all’università: vuole andare avanti.

C’è qualcosa di profondamente sano nel fatto che un docente abbia solo pochi anni in più dei suoi studenti. Non perché “così si capiscono meglio” ma perché condividono lo stesso tempo storico, le stesse tecnologie, le stesse paure. La differenza non è l’età: è la responsabilità. Ed il professore 19enne sembra averlo capito prima di molti altri.

Parla senza retorica, senza pose. Predica la necessità di aiutare senza alzare muri. Premiare chi prova strade diverse. Coltivare curiosità, non obbedienza. È una rivoluzione silenziosa, fatta senza proclami, che passa da un laboratorio di informatica e non da un convegno.

Ancora più interessante è il suo approccio all’intelligenza artificiale. Niente demonizzazioni, ma neppure entusiasmo cieco. Usarla, sì. Subirla, no. Insegnare a dubitare delle risposte è forse la competenza più urgente oggi.

Se il nuovo anno è questo saremo fortunati.

