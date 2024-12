Il rischio che tutto diventi una barzelletta

Indicare le regole e poi passarci sopra rischia di essere un pessimo affare. Perché, sulla base dello stesso principio, domani sarà difficile far rispettare le nuove norme

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Clicca per ascoltare

Senza entrare nel merito scientifico della questione: perché quando c’è di mezzo la salute tutto diventa una scelta personale. Curarsi o rinunciare, entrare in sala operatoria o restare sulla sedia a rotelle: non è questione di logica ma di sentirsela.

Su questo non c’è materia di discussione: la pelle è pelle.

Proprio per questo, le cure non sono obbligatorie. Non lo sono state nemmeno quando c’è stato il Covid e – prima della messa a punto dei vaccini – si rischiava di appestare il prossimo, mettendo a serissimo rischio la vita degli anziani e dei più fragili.

Non vuoi vaccinarti? Scelta tua. Ma non puoi fare quello che fanno tutti fino a quando rischi di ucciderli con il tuo alito.

Se tutto diventa una pulcinellata

(Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

Se la salute è scelta personale, se il vaccino lo è altrettanto, allora la questione è un’altra.

L’annullamento delle multe a chi era andato in giro rischiando di appestare gli altri è uno dei peggiori segnali che questo Governo, qualunque Governo, potesse dare.

Non per il vaccino. Ma perché se ci sono delle regole valgono per tutti.

Rimangiarsele senza una ragione, oltre a dividere ancora una volta gli italiani tra furbi e fessi, è una solenne pulcinellata. E nei panni del pagliaccio ci finisce lo Stato.

Senza Ricevuta di Ritorno.