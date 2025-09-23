Il tempo corto di Novo Nordisk

Industria senza respiro: il futuro dura cinque mesi. Da progetti decennali a strategie lampo: gli investimenti industriali cambiano rotta in poche stagioni

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Fino a pochi anni fa, un investimento industriale era una promessa sul futuro. Si ragionava in decenni, si pianificava in fasi, si assumeva per costruire stabilimenti che sarebbero durati una generazione. Lo stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano venne pensato nel 1966 e costruito nel 1972 per arrivare fino ad oggi nel 2025. Ora non è più così.

La vicenda di Novo Nordisk ad Anagni lo dimostra con crudezza: un progetto da oltre 2 miliardi di euro, annunciato a marzo, viene messo in discussione a settembre. Cinque mesi. Tanto basta, oggi, perché un colosso globale cambi priorità, riscriva le strategie e lasci i territori nell’incertezza più totale.

Trimestri, non decenni

È il riflesso di un mondo economico in accelerazione continua, dove le “turbo-sfide” – dalla concorrenza internazionale alle crisi geopolitiche, dai dazi alle rotture nelle filiere – impongono scelte rapide, talvolta brutali.

I consigli di amministrazione operano in funzione dei trimestri, non dei decenni. E i territori produttivi, se non si adeguano, vengono travolti.

In questo contesto, non bastano più i grandi annunci, i tagli di nastro e le conferenze stampa. Servono strutture istituzionali snelle, capaci di rispondere in tempo reale. Serve un modello di governance flessibile, che sappia proteggere i lavoratori ma anche dialogare con le multinazionali senza farsi dettare l’agenda.

Fin qui, quello che devono fare gli altri. Ma c’è anche quello che dovremo fare noi: serve una nuova cultura industriale, una mentalità che accetti la sfida della velocità senza sacrificare la stabilità.

Il tempo lungo dell’industria è finito. Ora conta chi sa stare nel tempo corto. Ma questo non è comodo. Ed a noi non piace. Per questo, come Ciociaria, rischiamo di fallire.

Senza Ricevuta di Ritorno.