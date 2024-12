Il test di Cassino che ci porta in fondo al mare

Alla P4F di Cassino ultimati i test per le nuove batterie destinate ai sommergibili di ultima generazione. Eppure c'erano deputati mandati a Montecitorio per rappresentare questo territorio che dicevano "Fincantieri non verrà mai a Cassino”

Il 10 giugno 1940, affacciato al balcone del palazzo su Piazza Venezia, Benito Mussolini annunciò l’entrata dell’Italia in guerra al fianco della Germania, contro Francia e Gran Bretagna. Nel suo celebre discorso esordì rivolgendosi ai “Combattenti di terra, di mare e dell’aria! Camicie nere della rivoluzione e delle legioni”.

Tranne per i portatori di abbigliamento dalla tinta funebre, il resto da oggi può trovarlo comodamente riassunto in un’unica città della provincia di Frosinone: si chiama Cassino ed a causa di quel discorsetto dal balcone è stata rasa al suolo meno di quattro anni dopo l’intervento tribunizio.

Il reggimento Bondone

Cassino oggi è sede di un Reggimento di fanteria, il 3° Bondone: che è sì composto da fanti che sono truppe di terra ma sono gli specialisti dell’esercito italiano nell’impiego dei droni che sono la nuova frontiera della guerra nell’aria. A loro da oggi si aggiungono gli specialisti del mare: e non a cavallo delle onde, Baia Domizia è troppo lontana. A Cassino la guerra marittima la facciamo sottomarina.

Il test sottomarino

Foto © AG IchnusaPepers

Oggi a Piedimonte San Germano, nello stabilimento Power 4 Future è stato completato con successo il test operativo finale del sistema di batterie agli Ioni di Litio destinato ai sottomarini U212 Near Future Submarines (NFS) della Marina Militare. Niente più motori Diesel, niente più immersione a batteria ed emersione per farle ricaricare come accadeva ai tempi del balcone. Tutto progettato e fatto in Italia.

Non tanto le batterie: quelle si comprano quasi al supermercato. Ma l’intelligenza che le gestisce e non si fa attaccare dagli hacker nemici. Il test di Piedimonte ha riprodotto situazioni operative in condizioni reali, andando così a dimostrare l’ottimo funzionamento del sistema. Il che ci dice tre cose.

Non aveva capito niente quel parlamentare mandato a Montecitorio a rappresentare questo territorio, quando disse che qui Fincantieri non ci avrebbe mai messo piede perché era una cosa troppo grossa.

La batteria P4F

Non hanno capito niente quelli che quarant’anni fa pensavano che l’università di Cassino fosse solo un laureificio.

Nemmeno hanno capito niente quelli che continuano a pensare a Stellantis come alla fabbrica dove si faceva la Fiat 126 ed oggi si fa altro: qui – è stato detto l’altro giorno al Ministero – verranno sviluppate in anteprima mondiale di Stla Brain e Stla Smart Cockpit. In pratica auto guidate attraverso il cloud, comandate con lo sguardo, a guida autonoma.

Di terra, di mare e di aria: perché qui la nostra preparazione e la nostra capacità è nazionale e mondiale. Ditelo ai deputati (o deputate) che ci rappresentavano e pensavano ben altro.

