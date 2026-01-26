Il tribunale senza volto

Dal racconto dei fatti all’analisi di un linciaggio digitale: quando l’informazione perde misura e i social diventano un tribunale permanente, il dolore privato viene schiacciato dall’onda dell’indignazione e delle sentenze senza processo.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

L’informazione è racconto dei fatti, è analisi, è commento. Mai deve diventare un frastuono che non spiega, non chiarisce, non aiuta: ma, al contrario, colpisce. Per fare spettacolo, sensazione e basta.

Nessuno potrà dire se abbia agevolato la decisione di lasciare la vita, presa nei giorni scorsi da Pasquale e Maria Carlomagno. Ma certamente il confine è stato superato se non sui media nel tribunale permanente dei social.

Due genitori travolti da una doppia tragedia: la nuora uccisa, il nipote orfano di mamma, il figlio che, si scopre, è il responsabile di tutto. Un tempo si insegnava ai giovani giornalisti a violare con rispetto questo dolore, ad entrare in scena in silenzio, con pudore. Oggi si fa, alcuni più ed alcuni meno. Dove invece non c’è deontologia, dove si riversa il veleno senza limiti, è in quei luoghi virtuali in cui non si mette la faccia ma si scrivono sentenze senza processo: “Sapeva”, “era complice”, “non può non aver visto”. Frasi lanciate come pietre sulla prostituta a terra e nessuno che fermi la lapidazione ricordando che non c’è chi sia senza peccato.

Il processo parallelo

Foto: Paris / Imagoeconomica

Il dettaglio più agghiacciante è che nella loro lettera d’addio abbiano sentito il bisogno di spiegarsi con i media. Come se anche morendo dovessero difendersi. Come se il tribunale dei social fosse più pressante di quello dello Stato. Che nemmeno li aveva coinvolti.

Ma nel processo parallelo che si consuma online questo non conta. Conta l’onda. E l’onda, quando parte, non distingue.

I social non informano: amplificano. Non analizzano: semplificano. Non cercano la verità: cercano reazioni. Like, rabbia, indignazione a buon mercato. E nel frattempo trasformano il dolore in spettacolo e la fragilità in bersaglio.

La Procura ora indaga anche per istigazione al suicidio. È un atto dovuto, certo. Ma è anche un segnale. Perché la libertà di parola non è libertà di linciaggio. E scrivere “io la penso così” non assolve dalla responsabilità.

Le parole, soprattutto quando sono tante e feroci, possono uccidere. Non con un colpo solo. Ma lentamente. Come un cappio che si stringe post dopo post.

