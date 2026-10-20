Il viaggio a Torino ed i veri numeri di Cassino

Encomiabile. Ma pur sempre un viaggio a vuoto. Stellantis non ha un piano da annunciare per il futuro di Cassino Plant nemmeno al presidente Rocca. I numeri veri questa volta li portano i sindacati

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Una decina di Alfa al giorno, assemblate a mano nel Fabbricato 0 di Piedimonte San Germano: è il ritmo di Cassino Plant mentre a Torino si parla del suo futuro. (Leggi qui: «Una Stelvio? Ripassa a maggio ’27». Ma a Torino Stellantis rassicura Rocca).

Oggi il presidente Francesco Rocca, con la vicepresidente Roberta Angelilli, è stato al Centro Stile di Stellantis, dove ha incontrato Emanuele Cappellano, Coo di Stellantis Europe, e Santo Ficili, Ceo di Alfa Romeo e Maserati. Torna con un pugno di mosche: tante parole e rassicurazioni, e un piano Maserati che si vedrà entro metà dicembre. Sono la stessa scadenza e lo stesso tono con cui, a giugno, Antonio Filosa e Cappellano avevano già rassicurato la Regione a Roma, al Mimit. Di parole ci avevano già riempito le tasche Tavares ed Imparato.

Francesco Rocca e Roberta Angelilli al Centro Stile Stellantis di Torino

Sia chiaro: il presidente Rocca è encomiabile. Prima, ai tavoli dell’automotive la Regione Lazio nemmeno sedeva: non per ignoranza, ma per non lasciare le impronte digitali su una catastrofe annunciata.

Oggi però i veri numeri li porta il sindacato: una decina di auto al giorno tra Giulia e Stelvio, una quindicina di ordini, la Grecale a cento al giorno ma solo per sette giorni, a ottobre. Settecento vetture in un mese intero.

Sono queste le cifre del dramma. E il viaggio a Torino, purtroppo, non le spegne.

Senza Ricevuta di Ritorno.