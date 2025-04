Negli ultimi cinquant'anni, i progressi tecnologici hanno rivoluzionato il mondo. Non abbiamo più confini: né sulla terra, né nello spazi né tra gli abissi. Poi un improvviso blackout ci mette di fronte alla realtà

Alessio Porcu

Viaggiamo su automobili che possono fare mediamente 200 all’ora, quando 50 anni fa una parte dell’Italia si spostava ancora a dorso d’asino. Telefoniamo da un capo all’altro del mondo praticamente senza pagare, con la rete WhatsApp: mentre 50 anni fa per un’interurbana bisognava chiamare il centralino e prenotare.

Abbiamo scavato montagne che ci collegano in pochi minuti su luoghi che cinquant’anni fa potevamo raggiungere solo dopo avere scalato passi e valichi. I nostri treni veloci superano i 300 all’ora: chi ha viaggiato mezzo secolo fa si ricorda le tradotte e le panche in legno della Terza Classe.

Gli aerei ci portano in qualsiasi punto d’Europa ad un costo inferiore a quello che paghiamo per parcheggiare l’auto in aeroporto: prima il viaggio era uno nella vita, spesso quello di nozze e non sempre finiva bene. Ma il marito o la moglie difettosi bisognva tenerseli perché non c’era il divorzio.

Siamo grandi, immensi, scaliamo i limiti umani e fisici. Non abbiamo cinfini né sulla terra, né sullo spazio, nel sul profondo degli abissi.

Foto: Erik Schepers © Erikschepers.com

Poi però un giorno di aprile, la temperatura cambia in maniera estrema, si innescano oscillazioni anomale nelle linee elettriche: per gli amanti della Fisica si chiama «vibrazione atmosferica indotta».

In pratica? Si è spento tutto: un massiccio blackout ha colpito l’intera Spagna continentale, il Portogallo e parti del sud della Francia. Le linee telefoniche sono interrotte, il sistema ferroviario si è paralizzato, gli aeroporti a Madrid e Lisbona hanno smesso di volare, le le metropolitane si sono fermate. I semafori hanno smesso di funzionare.

La verità è che siamo infinitamente fragili e basta un soffio di vento per buttare giù le nostre certezze. Per ora solo sulla corrente elettrica. Ma solo per ora.

