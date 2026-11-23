Jensen Huang è stato reintegrato all'unanimità ai vertici di Nvidia dopo le dimissioni per una relazione extraconiugale con una presunta spia cinese. Il titolo è balzato in borsa. In Italia, casi di presunta inopportunità politica continuano a distruggere carriere. Ancora non impariamo che illegale e inopportuno sono cose diverse

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Ci sono due parole che in Italia vengono confuse troppo spesso, soprattutto in politica: illegalità e inopportunità. La prima si accerta in tribunale. La seconda, il più delle volte, la decide chi urla più forte in televisione e sui giornali.

Quattro anni fa l’ex presidente della Provincia di Frosinone Peppe Patrizi e l’ex direttore della Asl Mauro Vicano finirono sui giornali come «impresentabili» alle elezioni. Non perché fossero criminali: perché erano indagati.

Vicano non venne più candidato sindaco dal centrosinistra, Patrizi perse l’elezione a consigliere comunale a Frosinone per una manciata di voti. Sono stati entrambi assolti: non avevano fatto nulla di illegale. Dove stesse, esattamente, quella inopportunità di candidarli resta ancora da spiegare.

La lezione che arriva dall’America

Gli americani la lezione la stanno imparando a loro spese, dall’altra parte. Jensen Huang è tornato alla guida di Nvidia: il consiglio di amministrazione del colosso dei chip lo ha reintegrato all’unanimità come presidente, amministratore delegato e membro del cda, con effetto immediato. Lo avevano fatto dimettere perché era emersa una sua relazione extraconiugale con una donna indicata come possibile spia cinese. Possibile.

Nel frattempo, si era scoperto che con quella relazione avvenuta fuori dalle lenzuola coniugali, aveva portato a Nvidia miliardi di fatturato dai processori venduti.

I mercati sono la cosa più concreta e spietata che esista e alla notizia del reintegro il titolo ha guadagnato fino al 35% nelle prime battute di seduta, per un rialzo di capitalizzazione pari a oltre 1.000 miliardi, quanto l’intera Piazza Affari.

Sarà stato pure inopportuno. Ma perdere mille miliardi per una storia di lenzuola accertata e di spionaggio solo ipotizzato era davvero troppo. Noi, in Italia, siamo ancora all’anno zero. E continuiamo ad azzopparci da soli.

Senza Ricevuta di Ritorno.