La corsa nel momento sbagliato al capezzale di Henkel

La corsa al capezzale della Henkel di Ferentino. Ripetendo lo stesso identico errore fatto 5 anni fa a Lomazzo. Eppure, all'epoca, lo avevamo detto.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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L’uomo in ammollo esce dalla lavatrice e ci fa ciao ciao, anzi auf wiedersen trattandosi di una società tedesca: ieri Henkel ha comunicato ai sindacati che il 19 in Germania verrà annunciato lo stop alle produzioni di detersivi a Ferentino con il licenziamento di 102 dipendenti. Resteranno solo 24 carrellisti per le ultime operazioni di Logistica. (Leggi qui: Henkel chiude a Ferentino: 102 licenziamenti in arrivo).

A strettissimo giro si sono mobilitati tutti o quasi per correre al capezzale del moribondo. Una corsa fatta da politici, sindacalisti e chi più ne ha più ne metta. Avvilenti.

La corsa nel posto sbagliato

Si corre al letto di uno che sta male, grave ma ancora vivo: qui stiamo parlando di un paziente che ormai ha un piede dall’altra parte. Ed il secondo è solo questione di giorni.

Tutta questa corsa attorno alla Henkel di Ferentino dice che o ci stanno prendendo in giro o davvero non avevano cognizione di quali fossero le condizioni della fabbrica. Una multinazionale non chiude dall’oggi al domani. Ed in quel frangente bisogna essere abili ad inserirsi: chiedendo alla casa madre cosa gli manca per essere performanti dalle nostre parti, senza dover sbaraccare. Qui, nessuno ha posto la domanda e a quanto pare nessuno sapeva che ci fosse una domanda da porre

Era il 3 marzo 2021 e proprio da queste colonne scrivevamo che Henkel non aveva voluto rivedere la sua decisione di chiudere lo stabilimento di Lomazzo (Como) e trasferire l’intera produzione di saponi per bucato e stoviglie a Ferentino. A nulla è servito l’intervento della Regione Lombardia. Che – informava un comunicato – “si è messa a disposizione con tutti gli strumenti possibili”. (Leggi qui: Stellantis o ci muoviamo o ci faranno un (Lo)mazzo cosi)

Scrivemmo che si interviene prima, non quando la decisione è presa. A distanza di 5 anni lo stesso errore lo ha fatto la provincia di Frosinone.

Senza Ricevuta di Ritorno.