La differenza tra la spugna ed il secchio

Al di là di Novo Nordisk, al di là dell’investimento strategico da 2,5 miliardi di euro che ora rischia di saltare, la notizia sulla quale riflettere viene comunque da Anagni ma non riguarda gli effetti di un capitalismo con tempi sempre più turbo: il farmaco per l’obesità ha trovato un con corrente micidiale, in Danimarca scelgono di puntare su quello contro la cirrosi epatica e qui rischia di saltare tutto. Il mondo oggi è velocissimo.

Ma è su un altro aspetto che conviene ragionare. È il video diventato virale con due ragazzine che ad Anagni si accapigliano e danno vita ad una rissa furibonda a calci e pugni, mentre intorno c’è chi urla di spaccare punti precisi del corpo poco illuminati dal sole e chi incita ad uccidere. Anzichè fermare.

I superficiali si domandano fino a che punto siano precipitati i giovani di oggi. Sbagliano.

La colpa non è della spugna

A 13 anni i ragazzini sono ancora delle spugne che assorbono tutto quello che vedono intorno a loro. Ed intorno hanno famiglie sempre più assenti e serie televisive sempre più violente. Non ci si può lamentare dell’acqua che esce dalla spugna se le immergiamo in un secchio torbido.

Il vero problema è il secchio, non sono le spugne. Soprattutto se si accerterà che a mettere su Tik Tok quello spettacolo indegno, facendo esplodere la storia e facendola moltiplicare su migliaia di telefonini, non sia stato uno dei ragazzini presenti nell’arena. Ma una mamma.

E se risulterà vero che invece di affidare quella violenza gratuita ad uno specialista, per cercare di ripulire la spugna che l’ha assorbita, un genitore è andato in caserma puntando il dito contro i media che hanno ripreso ciò che era già abbondantemente di pubblico dominio.

È quello il problema sul quale riflettere: il secchio. La spugna che viene immersa lì non ha nessuna colpa.

