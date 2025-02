La dignità dei Francesi che salva l’Europa

Bardella appartiene ad un gruppo di estrema destra. Ma di fronte al saluto nazista di Bannon cancella il suo intervento. Perché prima di essere di destra è francese

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Alcuni avvenimenti di queste ultime ore fanno sorgere il dubbio che gli americani di oggi non abbiano la più pallida idea di cosa sia la civiltà europea. Ad esempio: nel corso di un comizio l’ideologo Steve Bannon, quello che voleva la Certosa di Trisulti per metterci l’accademia europea in cui formare i leader sovranisti mondiali, ha concluso il suo intervento facendo il saluto nazista.

Cercava lo scandalo, l’effetto, il titolo. Ma ha sbagliato palcoscenico.

La dignità dei Francesi

Jordan Bardella

Jordan Bardella, il presidente del Partito di estrema destra francese Rassemblement National che era presente in sala, dopo avere visto quel saluto ha annullato il suo discorso previsto per questo pomeriggio.

Bannon non se ne fa capace. Non ha capito che una cosa è essere di destra ed una cosa è essere nazisti. Non ha capito che noi europei il nazismo lo combattemmo, dicendo no alla sua cultura: che puntava a sterminare gli ebrei perché l’ebraismo era in totale contrasto con la teoria della supremazia del popolo germanico su tutte le altre popolazioni.

Dopo gli ebrei sarebbe toccato a noi cristiani: preti ce ne ammazzarono molti. Perché per noi, come per gli ebrei, vale quanto scritto sul libro dei Corinzi: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme: la sofferenza di uno è sofferenza per tutti. È fondamento della tradizione delle grandi religioni del libro: il Giudaismo, il Cristianesimo, l’Islam.

No all’orrore

I nazisti cominciarono a colpire i più deboli: Sinti, Omosessuali, Dissidenti. Poi gli Ebrei. Poi le altre varie minoranze. E ad uno ad uno tutti saremmo diventati minoranza.

In Francia, il popolo francese ha vissuto quelle atrocità. E le ha combattute con una Resistenza eroica. Come i Belgi, i Polacchi e troppo tardi gli Italiani. Noi europei abbiamo nel Dna quegli orrori. Per questo Bardella, che della destra estrema, non ha tenuto il comizio.

Lui che è della destra estrema ha detto no. In troppi, che non sono di destra, stanno rimanendo in silenzio.

Senza Ricevuta di Ritorno.