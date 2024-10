La divisa e la fascia tricolore

Fatta salva ogni forma di garantismo: ma con Roberto caligiore non finisce al centro dei sospetti soltanto il sindaco. Pure tutto quello che ha rappresentato. Compreso il sogno popolare che per due volte lo ha eletto

Concesso il beneficio del dubbio e fatta salva ogni sorta di garantismo, la vicenda del sindaco di Ceccano Roberto Caligiore impone una riflessione.

La premessa è che l’atto d’accusa è una visione di parte: quella di chi ha indagato. E che tutti gli elementi al suo interno devono passare al vaglio di un magistrato. Ma il tratto che emerge è quello di un uomo esattamente contrapposto al personaggio che è stato eletto.

Uomo e personaggio

Roberto Caligiore alla finestra del municipio dopo la prima vittoria elettorale

L’esatto opposto del luogotenente dei carabinieri pluridecorato, del padre affettuoso che dedica il suo tempo alle attività sociali, del calciatore appassionato che entra nella Nazionale Sindaci e finisce a Coverciano.

Di Santi finiti nei piani bassi dell’erebo è piena la letteratura: se così fosse, nessuno stupore ma molta delusione. Ed amarezza.

Perché con Roberto Caligiore finisce al centro del sospetto anche ciò che impersonava: il carabiniere in elicottero che non si tira indietro quando c’è da volare in zone ad alto rischio all’estero, che viene decorato per avere salvato vite; l’uomo che aiutava i bambini nati con difficoltà promuovendo associazioni di genitori; il cittadino disinteressato che viene catapultato in politica ed eletto sindaco a furor di popolo.

A scanso di equivoci

Se è un equivoco ne uscirà da martire: lapidato, fustigato ed infine crocefisso perché di una parte politica precisa.

Se non è un equivoco, il sindaco pagherà. Ma il danno che lascerà per quella divisa sporcata e quella maschera così bene indossata, non hanno prezzo.

Questione di coscienza.

