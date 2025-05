La favola al contrario del Principe Harry: suona ai campanelli e nessuno lo riconosce. Perché nella vita, se i riflettori te li spegni da solo (o se te li spegne Buckingham Palace), non si riaccendono magicamente.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Clicca per ascoltare

Anziché con la luce del sole, la generazione di oggi cresce sotto quella dei riflettori. Non scalda, fredda e calibrata: ma è precisa per l’occhio della telecamera, poco importa se grande come quella di un set o piccola come quella di uno smartphone: basta che sia.

Non c’è molto da stupirsi: fin da piccoli il massimo della gloria è quando la maestra legge a voce alta il tuo compitino. Crescendo, rincorriamo lo stesso brivido — a volte con talento, a volte con ostinazione, a volte solo con rumore. C’è chi ne fa un mestiere e si inventa influencer o performer, chi esagera diventa esibizionista molesto da marciapiede digitale: tutti lì, a lottare per un like, per uno sguardo, per un riflettore anche fioco. Tutti a sgomitare per un attimo di gloria.

(Foto © KoenbrNZ )

Poi c’è lui. Nato sotto i riflettori. Senza dover studiare per essere ascoltato, senza dover sgomitare per emergere. Un personaggio per diritto ereditario. Eppure — crudeltà del destino — quando si è presentato alla porta, nessuno gli ha aperto con un “Vostra Altezza!”. Gli hanno chiuso in faccia, o peggio: ignorato come un venditore di enciclopedie anni ’90.

C’è qualcosa di profondamente ironico nel destino del principe Harry, che si è ritrovato a suonare ai campanelli di tre perfetti sconosciuti a Londra. Cercava un amico, ha detto. Ha bussato. Nessuno l’ha riconosciuto.

Ora le foto fanno il giro del web. La scena è surreale: l’uomo che per nascita è al centro del palcoscenico globale, confuso con il signor Nessuno. È la rivincita dell’anonimato. È la dimostrazione che i riflettori, se te li spegni da solo (o se te li spegne Buckingham Palace), non si riaccendono magicamente.

Il piccolo Hanry, stavolta, ha dovuto bussare come tutti noi. E nessuno gli ha letto il tema. La cosa più perfida è che nonna glielo aveva detto.

Senza Ricevuta di Ritorno.