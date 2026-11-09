La guerra sul comodino (Ode al dubbio)

Un'espressione nuova: 'guerra cognitiva' e noi ci siamo già dentro. L’arma è lo smartphone, il bersaglio è la nostra testa. Quando finirà quella vera, ci aspetta un mondo diverso. Per riavere quello vecchio dovremo imparare a coltivare il dubbio.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Ci sono alcune parole che mancano al nostro vocabolario. È grave: perché in queste ore si stanno usando e da loro dipenderà molto del nostro domani. Il ministro della Difesa parla di guerra cognitiva e noi ci siamo già dentro. L’arma con cui si combatte sta sul comodino, accanto al cuscino, e la ricarichiamo ogni notte. La battaglia è già cominciata: il campo è la nostra testa. E di militare c’è poco.

Il meccanismo è antico, il motore è nuovo. Si sfruttano le scorciatoie del cervello: il bias di conferma, che ci fa credere a chi ci somiglia. E l’effetto ancoraggio, per cui la prima cifra letta resta incollata. Così indignazione, paura e rabbia scattano prima che il pensiero se ne accorga.

Poi arrivano l’intelligenza artificiale, i big data e i deepfake, e il messaggio viene cucito su misura per ciascuno.

Il veleno è doppio: la disinformazione (che è falsità fabbricata ad arte) e la malinformazione, che è il dato vero usato per fare male.

Non serve convincerci di una bugia: basta renderci incapaci di capire cosa sia vero.

Nelle guerre classiche i civili restavano a casa. Qui non esistono retrovie: chi ha un telefono è in prima linea. L’obiettivo non è una città da conquistare ma un pensiero da spegnere: il nostro. Si punta a farci dubitare delle istituzioni, a farci rinunciare a difendere ciò che abbiamo, a lasciarci confusi e rassegnati. Senza sparare un colpo.

Le invenzioni che si scoprono in tempo di guerra, poi vengono usate in tempo di pace. Dobbiamo cominciare a pensare che, anche se dovesse finire, la guerra attualmente in corso, non ci lascerà lo stesso mondo di prima. Quello è già ridotto in macerie. Informatiche. Per ricostruirlo dovremmo ricominciare a coltivare il dubbio.

Senza Ricevuta di Ritorno.

(Foto di copertina: © DepositPhotos.com).