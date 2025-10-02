La luce accesa dalla Flotilla, la postilla tutta tricolore

Con una flotta simbolica e un’idea potente, gli attivisti della Flottilla hanno acceso più riflettori sulla crisi di Gaza di quanti ne abbiano accesi mesi di diplomazia. Ma in Italia, il dibattito si è perso: in polemiche di parte.

Con le loro piccole barche e una grande idea in testa, gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono arrivati quasi a destinazione. Non per cambiare il mondo in un giorno ma per accendere una luce – e quella luce, volenti o nolenti, ha abbagliato più delle diplomazie silenziose, dei comunicati tiepidi, dei “vedremo” di tanti governi occidentali.

Il buon senso avrebbe forse suggerito di tornare indietro. Ed affidare i pacchi destinati alla popolazione, nelle mani del Patriarcato di Gerusalemme che ha già una linea quotidiana di consegna con Gaza. Ma il buon senso, a volte, è il miglior alleato dell’inerzia. Loro hanno scelto di andare avanti, sapendo bene che non sarebbero arrivati a Gaza, ma contando sul clamore.

Obiettivo centrato. In pochi giorni hanno suscitato più attenzione sulla crisi umanitaria a Gaza di quanto non siano riusciti a fare le cancellerie europee in mesi di equilibrismi.

Obiettivi veri e dichiarati per la Flotilla

L’obiettivo era chiaramente questo. E supera l’ingenua sottovalutazione di ciò che è accaduto il 7 ottobre di due anni fa ad un popolo che vive costantemente assediato.

Al tempo stessi è ingeneroso etichettarli come fiancheggiatori di Hamas: ed è intellettualmente disonesto. Sono perlopiù giovani, da Paesi diversi, animati da un’urgenza morale che molti governi hanno smarrito.

Il commento sprezzante della premier Meloni non è stato all’altezza del momento. La Flotilla non è un pericolo per la pace: è semmai un richiamo vivente a quella pace che nessuno ha il coraggio di pretendere davvero. E se il piano di pace americano finirà nel cestino, non sarà colpa di queste barche ma dell’ipocrisia internazionale e della sua conclamata impotenza.

C’è però una postilla, tutta tricolore: in nessuno dei Paesi che hanno composto la Flotilla è stata data l’interpretazione avuta in Italia. Dall’una e dall’altra parte: come se il vero obiettivo non fosse quello di portare da mangiare ai gazawi ma quello di mettere in difficoltà il Governo.

È questo ad avere sminuito il valore, immenso, di quella luce sul genocidio di Gaza che la Flotilla è riuscita ad accendere.

