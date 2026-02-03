La mossa logica di Vannacci e quella illogica di Salvini

L’uscita di Roberto Vannacci dal Carroccio apre uno spazio politico a destra e mette alla prova la tenuta della Lega. Tra ambizioni personali e radicamento territoriale, la vera sfida resta tutta nelle mani di Salvini. Che farebbe bene a riflettere sul Lazio

L’addio di Roberto Vannacci alla Lega non è una notizia straordinaria: è, piuttosto, una delle conseguenze più scontate e logiche per chi conosce la materia. Politica non è il “governo della cosa pubblica”: quella è amministrazione. La politica è, prima di tutto, gestione del potere. E in questo senso Roberto Vannacci ha fatto la scelta più funzionale alla sua legittima aspirazione di diventare un leader nazionale.

Il suo movimento andrà a coprire un’area rimasta scoperta: quella di una destra identitaria e radicale che non si riconosce più in una Giorgia Meloni ormai pienamente di Governo, liberale e post-democristiana. Intercetterà l’ala più estrema della Lega, che proprio il generale ha superato a destra offrendo un veicolo politico in cui le ideologie del passato tornano ad avere cittadinanza. E raccoglierà anche i voti di chi, più che aderire a un progetto, vuole colpire l’attuale gruppo dirigente.

Per la Lega rischia di tirare una brutta aria: l’ala moderata attratta dalla Meloni più istituzionale, quella oltranzista sedotta dal nuovo condottiero.

Le carte di Vannacci e quelle di Salvini

Se questa partita non verrà giocata con carte truccate, l’esito è tutt’altro che scontato. Basta andare a Rignano e citofonare Renzi per chiedergli quanto sia complesso creare e strutturare da zero un partito politico, anche quando sei una delle figure più note della politica italiana.

La via più solida per tenere in carreggiata il Carroccio potrebbe invece venire dal Lazio e dal Sud, cioè da quei territori dove si sono formati i numeri decisivi delle ultime elezioni. Grazie al lavoro di una Lega radicata, costruita da amministratori e dirigenti come Ottaviani, Durigon, Abbruzzese, Ciacciarelli, Bordoni.

Gente che non pigiava citofoni a Bologna per chiedere se il citofonato spacciasse. Ma che cambia la legge sulle pensioni e crea quota 100, governa un Comune e viene rivotato a furor di popolo, raccoglie 14mila preferenze in Ciociaria che se ci riuscisse uno a Roma lo farebbero Papa, sfiora l’Europa partendo a piedi da Cassino .

È questa la vera riflessione che Salvini dovrebbe fare. Non la logica partenza di Vannacci verso la sua ambizione.

