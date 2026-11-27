Marc Marquez, 33 anni, annuncia il ritiro: non è stanco, semplicemente ha paura. Non della pista ma del bisturi. E questo sentirsi umano lo rende ancora più divino

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Un cartello. Poi un altro. Marc Marquez non parla, mostra. Li sfoglia davanti alle telecamere, uno alla volta, come chi ha la voce troppo stanca per dirlo. Venerdì, poco prima delle libere di Valencia, il Cannibale annuncia che domenica sarà finita.

Trentatré anni. Dieci titoli. Uno più di Valentino Rossi, il nemico di una vita, quello di Sepang 2015. Ma il numero che conta è un altro: le ossa. Omero rotto, quattro operazioni, la spalla, il piede, una vite che sfiora un nervo. Un corpo come un cantiere aperto. Un altro avrebbe smesso molto prima.

E poi la frase che i campioni non si concedono. «Ho iniziato a sentire paura». Non della moto, non della velocità: del bisturi. Ogni gara una promessa fatta al proprio corpo, questa è l’ultima. La decisione, dopo Motegi, la conosceva un solo uomo: il fratello Alex. Ci vuole più coraggio a dirlo che a staccare all’ultimo metro in una curva.

L’umanità del divino

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Gli dei lo sapevano. Nell’Iliade Ares, il dio della guerra, viene ferito da un mortale e corre a lamentarsi da papà Zeus. Anche gli dei hanno paura, ed è proprio questo a renderli grandi, quando ammettono di essere uomini. Gli altri restano statue.

Uno così, tra l’altro, ad Andorra non ci è mai andato a vivere. Residenza fiscale in Spagna, e un senso di giustizia dichiarato: «chi ha di più deve pagare di più». Un dio con il senso civico. Roba da non crederci.

Domenica a Valencia correrà ancora. Poi scenderà dall’Olimpo. Non cade: scende.

Senza Ricevuta di Ritorno

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