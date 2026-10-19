La piazza, la violenza e il paravento della buona fede

Dopo gli scontri di Torino, le organizzatrici prendono le distanze dalla guerriglia. Ma organizzare una protesta significa anche assumersi responsabilità: senza intermediazione e controlli, il dissenso rischia di diventare terreno fertile per chi vuole seminare il caos.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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A Torino le due organizzatrici della manifestazione di sabato contro il carovita e il caro carburanti, sono andate in Questura e hanno preso le distanze dai violentissimi scontri che hanno trasformato il corteo in una guerriglia urbana. Troppo comodo.

Non si può maneggiare una bomba e poi piangere perché è scoppiata. Chi maneggia qualsiasi cosa deve averne la competenza: chi si mette al volante senza patente e manda in ospedale dei pedoni non può dire che voleva solo andare a fare un giro. Per questo esiste il reato colposo: si punisce l’imperizia o la negligenza anche per ciò che non si voleva determinare.

Nel mondo civile esiste l’intermediazione. Nessuno da solo può pretendere di essere ascoltato, proprio questo la Costituzione prevede i Sindacati, le Associazioni, i Partiti: rappresentano i cittadini, i loro vertici devono essere eletti da chi rappresentano, non calati dall’alto. Quando si disintermedia e si organizza in modo spontaneo, il rischio è che qualcuno si infiltri apposta per fare disordini e ricattare lo Stato. E a risponderne in Questura rischiano di essere quelle che hanno organizzato.

Il caos organizzato ha sempre un mandante

(Foto: Roby Bettolini © Imagoeconomica)

Chi c’era dietro e con quale scopo è la vera domanda. Il caos organizzato ha sempre un mandante e un organizzatore: una parte di chi scende in piazza lo fa in buona fede (probabilmente come le due organizzatrici) una parte no, e approfitta della buona fede degli altri per seminare violenza.

Il Pci, quando organizzava i cortei, aveva il suo servizio d’ordine. I militanti appostati sui tetti con ricetrasmittenti e binocoli segnalavano al primo accenno di disordini e si interveniva, talvolta con una grossa chiave inglese usata in modo pedagogico. Il filtraggio cominciava alle stazioni: chi scendeva dal treno con una bandiera rossa senza essere stato annunciato dalla Federazione territoriale veniva classificato come agitatore. E bloccato, direttamente in stazione.

Per questo non ci si organizza mai da soli: poi si rischia di passare in Questura a giustificarsi. E la buona fede, in questi casi, non è mai una giustificazione: ma un paravento per i violenti.

Senza Ricevuta di Ritorno.