L'assalto a LazioDisco e i danni alla sede dell’ente sollevano una domanda: quale giustizia può nascere dalla distruzione?
Uno studente di 58 anni muore in attesa di un alloggio universitario. Per protestare, un collettivo di giovani ha assaltato LazioDisco, ente regionale per il diritto allo studio universitario. I danni sono ingenti.
La protesta è sempre finalizzata a ottenere qualcosa. Ma la domanda è, a cosa punta una distruzione?
In che modo può migliorare le condizioni degli studenti universitari? E in che modo, soprattutto, una distruzione può dare un senso alla morte di una persona?
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