La punta della Lancia e la lancia spuntata

Durante l’evento di presentazione della Rally 4, tenutosi a Balocco Il CEO di Lancia, Luca Napolitano ha confermato che la prossima vettura del rinascimento di Lancia, la Lancia Gamma, sarà prodotta nello stabilimento italiano di Melfi, segnando il ritorno del marchio in questo impianto dove la seconda generazione della Ypsilon è stata prodotta tra il 1995 e il 2003.

Il manager ha sottolineato che il sito di Melfi è riconosciuto come uno degli impianti d’eccellenza del gruppo. Ed è stato scelto per la sua elevata qualità produttiva e per il ruolo strategico che ricopre all’interno della transizione verso la mobilità elettrica.

Nelle settimane scorse, ve lo abbiamo già ricordato, l’amministrazione regionale della Basilicata ha modificato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni industriali. Non le ha alleggerite: le ha snellite. Esattamente ciò che viene chiesto da queste parti.

Ed ha dato il via libera alla creazione di un polo per la produzione di energia che alimenterà la fabbrica. Esattamente quello che era stato proposto qui tre anni fa ma apriti cielo.

Il professor Raffaele Trequattrini, accademico commissario del Consorzio Industriale del Lazio, conti alla mano ha detto che il tessuto industriale Cassinate si salva se punta sull’energia e le comunità energetiche.

Il problema di fondo è che qui si continua a manifestare ma nessuno ha ancora chiesto al professore cosa intende, cosa gli serve, cosa vuole fare.

Melfi si prende la sua fetta. Noi continuiamo a buttarla in caciara.

