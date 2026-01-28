La rivincita dei libri

Non oro né gioielli: da un palazzo spariscono libri antichi dal valore inestimabile. Un furto che racconta molto più di un crimine e diventa, paradossalmente, la rivincita silenziosa della cultura.

La consolazione arriva dalle aule del tribunale. Da un furto. Dove però non hanno rubato una macchina, un portafogli, un gioiello o orologio da capogiro. Hanno rubato libri: fogli di carta. Inchiostro. Pensiero. Sapere sedimentato nei secoli. Un furto da un milione di euro ma anche una piccola rivincita della cultura.

Succede in un palazzo nobiliare nel cuore di Roma: una biblioteca di famiglia dal valore inestimabile. Il bottino è impressionante: 124 volumi antichi, tra cui un incunabolo rarissimo perché è stato stampato nel 1467 cioè poco prima del Big Bang editoriale dal quale è nato tutto: la Bibbia di Gutenberg. In pratica, hanno rubato uno dei primi libri moderni, cioè il momento esatto in cui il sapere smette di essere privilegio di pochi manoscritti copiati dagli amanuensi e diventa, potenzialmente, patrimonio di molti.

Le indagini dei carabinieri hanno chiuso il cerchio. C’è un sospettato, c’è una ricostruzione, ci sono anche i soldi. I libri però no, sono ancora spariti, inghiottiti da un mercato nero e le sue vetrine invisibili.

I libri più dell’oro

Eppure, c’è un dettaglio che stona con il nostro presente superficiale. Nessuno ha rischiato per un oggetto da esibire. Nessuno ha puntato su qualcosa da indossare o da fotografare. Si è rubato ciò che non fa rumore, non può essere esibito, che richiede competenza per essere riconosciuto, che ha valore solo per chi sa cosa sta guardando.

Resta la gravità del gesto. Ma resta anche una verità scomoda e luminosa insieme: la cultura vale ancora così tanto da essere rubata.

Forse è questa la lezione inattesa di questa storia. In mezzo alla superficialità diffusa, ai contenuti usa e getta, all’illusione che tutto sia intercambiabile, qualcuno ha puntato sul sapere scritto. Ha scelto pagine anziché oro.

Una rivincita amara, certo. Ma pur sempre una rivincita.

