La vita del direttore è fatta di mari in tempesta e di armatori che amano più i conti che i legni. Conciliare le due cose è compito di chi si vede affidato il timone. Ma con un limite. Che Luciano Fontana non intende superare

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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Fino a qualche anno fa si sosteneva che le Redazioni dei giornali fossero le ultime monarchie assolute, nelle mani dei loro direttori. C’è del vero. Ma nei mari dell’editoria di oggi c’è poco spazio per i velieri e per le ciurme di un tempo: poco alla volta egli editori si sono dovuti trasformare sempre più in imprenditori, cioè attentissimi ai costi ed ai bilanci da portare in pareggio.

In questi mari è sempre più complesso fare i direttori: le esigenze degli editori possono cambiare velocemente e la rotta politica del giornale va reimpostata, rapidamente e non con i tempi di un glorioso veliero. Direttori bravi riescono a manovrare nello stretto anche se hanno per le mani il timone della Amerigo Vespucci.

Bisogna essere uomini di mare e di diplomazia, per interpretare il vento e spiegarlo ad armatori che vivono anche e soprattutto di altri interessi. Ma c’è un punto dal quale è doveroso dire no, prendere il cappello e decidere di tornare a terra: quel punto è la pretesa dell’editore di tagliare in maniera radicale l’equipaggio.

Ineccepibile sul piano dei conti, inaccettabile sul piano della manovra: ma il Corriere della Sera è il Corriere della Sera perché Luciano Fontana ha quella ciurma ai suoi comandi, ridurla pensando che una firma vale l’altra rischia di far finire sugli scogli.

E Luciano Fontana non è uno Schettino qualsiasi. Per questo il direttore partito da Frosinone, nelle prossime ore potrebbe decidere di fare gli scatoloni. E sarebbe per la ragione più onorevole di tutte.

Senza Ricevuta di Ritorno.