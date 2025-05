Alla fine la verità sull'aeroporto di Frosinone è venuta a galla. Quando andrà via il 72° Stormo non ci sarà nessuno scalo civile. Mentre gli altri chiacchieravano Federlazio faceva i fatti ed avviava la transizione industriale

La verità alla fine è venuta a galla. Siamo circondati da una classe politica che tranne alcune rare eccezioni non ha nemmeno idea di dove si trova e che confonde il camposanto con una stazione ferroviaria. Peggio

Si fa abbindolare dal primo suonatore di piffero e ci va appresso come tutti i topolini della celebre favola: senza un controllo, senza una verifica. Peggio ancora: trascinandosi dietro i cittadini che ancora gli danno retta.

Questi signori, da oggi scendono dalle nuvole e devono confrontarsi con la realtà: nell’aeroporto di Frosinone che tra poco verrà lasciato dal 72° Stormo dell’Aeronautica non si farà alcuno scalo civile. Punto.

(Foto © Stefano Strani)

Quella è un’installazione militare. E come tutti gli stabilimenti militari che la Difesa dismette fanno capo ad un ufficio che nessuno o quai, in questi anni, prima di parlare si è sentito in dovere di contattare.

Quell’ufficio, mentre gli altri parlavano, pontificavano, pubblicavano fantomatiche slide con i disegnini di un aeroporto, si sedeva al tavolo con il presidente ed il direttore di Federlazio, la federazione delle piccole e medie imprese di Frosinone, Domenico Beccidelli e Massimiliano Iannucci.

Invece di far volare le parole hanno messo a terra i fatti. Il sedime dell’aeroporto Moscardini si avvia ad una conversione industriale. Un’operazione complessa, con implicazioni logistiche, strategiche ed economiche, che segna il primo passo verso una riconversione d’uso dell’infrastruttura militare a favore di nuove progettualità civili ad alto valore tecnologico. Cioè? (Leggi qui: Federlazio prende il volo: dalla base del 72° Stormo).

(Foto © Stefano Strani)

Fabbriche connesse all’elicotteristica, la manutenzione, lo sviluppo, i droni. Altro che biglietti, ticket e check in. Si lavora alla Manutenzione e supporto aeronautico, alla Formazione tecnica e ingegneristica, alla ricerca applicata e innovazione. E se ad Est la situazione non si ferma, il Moscardini sarà pronto a tornare in servizio qualora dovesse servire.

Questi sono i fatti.

