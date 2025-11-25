La vittoria dell’assente

La tornata elettorale in Campania, Puglia e Veneto entra nella storia per un record negativo. L’affluenza crolla al 41 %, con giovani e territori sempre più lontani dalle urne.

C’è una certezza più solida dei risultati delle Regionali in Campania, Puglia e Veneto: oltre la metà degli elettori ha deciso che questa volta non ne valeva la pena. Il 41% di affluenza non è un dato tecnico, è un segnale. Forte, chiaro, quasi brutale. E resterà negli archivi più dei nomi degli eletti.

Si sapeva che la partecipazione sarebbe calata ma nessuno immaginava un crollo così marcato. Cinque anni fa votò il 56%. Stavolta, mentre le prefetture aggiornavano i numeri, la percentuale scendeva come una saracinesca. E gli appelli al voto dei candidati governatore sono evaporati nel silenzio generale.

Il quadro territoriale racconta la stessa storia. Lecce supera il 44%, Foggia chiude la fila con il 38%. Le altre province oscillano poco sopra o poco sotto il 41. Numeri che fanno capire un punto: non si tratta di un’anomalia ma di una tendenza lineare e profonda.

Gli esperti parlano di grande assente: mancano i giovani. Non solo i diciottenni alla prima volta ma anche chi ha 25 o 30 anni. Un’intera generazione che ha messo la politica tra le cose non urgenti, non utili, non credibili.

Campania e Veneto non stanno molto meglio. Hanno superato la Puglia, ma solo di poco. Il Veneto è arrivato al 44,5%, la Campania al 44%. È un primato amaro, perché in un Paese normale non sarebbe un primato.

Questo voto entra nella storia non per chi ha vinto ma per chi non c’era. E costringe ad una domanda che ricompare a ogni tornata e che nessuno affronta davvero: cosa resta della democrazia rappresentativa se a rappresentare un territorio è la maggioranza della minoranza?

La politica può festeggiare, spiegare, analizzare. Ma senza elettori è un gioco che perde senso. E oggi il dato più pesante non è stato il risultato. È stata la platea semivuota.

