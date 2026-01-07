L’ascensore fermo: Cassino sospesa tra passato industriale e futuro incerto

Per anni Stellantis è stata il motore sociale ed economico del territorio. Oggi, tra produzioni dimezzate, rinvii industriali e incertezza occupazionale, lo stabilimento di Cassino racconta una crisi che non è solo industriale ma identitaria: un ascensore fermo che chiede scelte politiche rapide e coraggiose.
Per decenni è stato l’ascensore sociale, industriale e persino identitario di un intero territorio. Stellantis – prima Fiat, poi Fca – non era solo una fabbrica: era la promessa concreta che a Cassino e dintorni si potesse salire di piano senza emigrare. Oggi, quell’ascensore è fermo tra due piani. E scricchiola.
I numeri del 2025 sono impietosi ma soprattutto simbolici. In meno di due anni le produzioni si sono dimezzate, riportando l’orologio industriale indietro di cinquant’anni. Non è una flessione congiunturale: è una frattura. E Cassino, ancora una volta, paga più degli altri: -27,9% in dodici mesi, il peggior dato della storia dello stabilimento.
Diciannovemila auto prodotte in un anno. Bastano questi numeri per capire la portata del problema. Nel 2017, con l’avvio di Giulia e Stelvio, erano oltre 135mila. Un altro mondo, un’altra epoca. Oggi invece oltre cento giornate di fermo produttivo, contratti di solidarietà a raffica, organici ridotti a 2.200 addetti. La fabbrica non si è spenta ma vive a singhiozzo. E quando l’industria tossisce, il territorio prende la polmonite.
L’ascensore che non sale
Il punto più delicato non è nemmeno il presente ma il futuro che slitta. A Cassino è stata assegnata la piattaforma su cui dovrebbero nascere le nuove Stelvio e Giulia, anche ibride. Dovevano essere il segnale della ripartenza. Invece sono diventate l’ennesimo rinvio. Senza una nuova data.
È qui che cresce l’inquietudine. Perché quando un piano industriale resta sulla carta, l’incertezza diventa sistema. E l’ascensore, fermo, inizia a far paura: non sai se salirà, se scenderà o se resterai bloccato dentro.
Stellantis non è una fabbrica qualsiasi. È stata il motore di una provincia intera, il baricentro economico, il moltiplicatore di reddito, servizi, indotto. Ridurla a una voce di bilancio o a una partita rinviata significa non capire cosa rappresenta.
Il sindacato lancia l’allarme. Fa il suo mestiere. Ora tocca alla politica – tutta – smettere di osservare il display e premere i pulsanti giusti. Ci stanno provando l’assessore Roberta Angelilli ed il professor Raffaele Trequattrini. Perché un ascensore fermo non è neutrale: o riparte, o diventa una trappola. E Cassino non può permettersi di restare sospesa.