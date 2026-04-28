Lazio, record borse di studio: 38.785 finanziamenti e nessun idoneo escluso

La Regione Lazio raggiunge un risultato storico: tutte le domande idonee accolte e oltre 201 milioni investiti per l’anno accademico 2025-2026. Più che un dato di bilancio, è una scelta strategica sul futuro: trattenere talenti, sostenere le famiglie e rafforzare il capitale umano del territorio.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

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C’è un numero che vale più di qualsiasi dichiarazione di intenti: 38.785. È il numero di borse di studio finanziate dalla Regione Lazio per l’anno accademico 2025-2026 — il più alto mai registrato nella storia dell’ente. Nessuno studente idoneo è rimasto escluso. Tutti e 6.415 in lista d’attesa sono stati dichiarati vincitori con l’ultimo scorrimento di graduatoria, per un investimento complessivo che supera i 201 milioni di euro.

Non bisogna fare confusione: questa non è una notizia di bilancio. È una notizia di prospettiva.

Foto: Can Stock Photo / Alphaspirit

Perché dietro ogni borsa di studio c’è una famiglia che ha fatto i conti a fine mese, ha rinunciato alla pizza il sabato sera ed ha deciso di scommettere sull’istruzione dei propri figli. C’è un ragazzo che ha scelto di restare nel Lazio invece di andare altrove — o che ha scelto di venirci — perché qualcuno ha deciso che meritava un sostegno concreto. C’è un territorio che, invece di lamentarsi della fuga dei talenti, ha scelto di fare qualcosa per tenerli.

In queste zone si tende a dimenticarlo: l’istruzione è la leva più potente che un territorio abbia a disposizione per crescere. Non le grandi opere infrastrutturali — che pure contano. Non gli incentivi fiscali — che pure servono. Ma la capacità di formare persone competenti, di trattenerle, di attrarne di nuove. Ogni laureato che resta in una regione vale più di qualsiasi investimento estero attraccato con i soldi pubblici: porta con sé conoscenza, reti, capacità produttiva che si moltiplica nel tempo.

Francesco Rocca

Il Fondo Sociale Europeo 2021-2027 ha contribuito in modo determinante — e questo dice anche qualcosa sull’importanza di stare in Europa.

Il presidente Francesco Rocca parla di risposta alle «sterili polemiche dei giorni scorsi». Se abbia ragione o no è solo questione di tifoseria. Meglio allora lasciar parlare i numeri. La vera risposta non è alle polemiche — è agli studenti. E quella risposta vale 201 milioni di euro. Per crescere qui nel Lazio .

Senza Ricevuta di Ritorno.