Le migliori intenzioni che finiscono in fumo

Quando introdussero il Proibizionismo negli Usa lo fecero per motivi morali. E solo poi per motivi medici. Ma finì con gangster e whisky di pessima qualità. Ora ci riproviamo con le sigarette: 5 euro di supertassa. le mafie già ringraziano

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Si comincia sempre con le migliori buone intenzioni.

Negli Stati Uniti d’America dal 1920 al 1933 fu vietato produrre, vendere e trasportare bevande alcoliche. Ragioni morali prima che di salute o ordine pubblico: i predicatori protestanti lo sollecitavano da decenni.

Poi ci si misero le imprese: gli operai ubriachi rendevano meno e facevano danni. La questione finì in Costituzione e venne introdotto il 18° Emendamento: vietato bere.

(Foto: IchnusaPapers)

Gli ubriaconi non diminuirono, in compenso crebbero le distillerie clandestine ed il contrabbando. Di più ancora i morti a causa del piombo: non quello contenuto nel whisky ma nelle pallottole dei gangster che si sparavano per il controllo dei traffici. Nel ’33 levarono di mezzo la faccenda abrogando il proibizionismo.

In Italia si discute la possibilità di introdurre una “tassa di scopo” sulle sigarette nella prossima Manovra che il Governo sta mettendo a punto: 5 euro in più su ogni pacchetto per finanziare la Sanità Nazionale. Lo suggerisce l’Associazione italiana di oncologia medica e la vicepresidente del Senato sta valutando.

Si calcola che mettendo 5 euro in più su ogni pacchetto, nelle casse dello Stato entrerebbero circa 14 miliardi di euro.

Come oncologi saranno anche superlativi: ma due paginette di Storia ed una di Sociologia conviene sfogliarle ogni tanto. Ndrangheta e Camorra, se potessero, firmerebbero per il si: dalle sigarette di contrabbando è partito il loro colossale impero economico internazionale.

Ferme restando le buone intenzioni.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).